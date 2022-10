RTL: Kurzfristige Programmänderung! Der Grund betrifft uns alle

Wer sich am Donnerstagabend (6. Oktober) auf einen gemütlichen Fußball-Abend bei RTL freut, sollte genau hinsehen. Einen Tag vor dem großen Spiel verkündet der Sender eine kurzfristige Programmänderung.

Zur Primetime zeigt RTL nun nicht mehr den Vorbericht zum Spiel 1. FC Köln – FK Partizan Belgrad, sondern sendet eine ernste Botschaft an alle Zuschauer.

RTL informiert über aktuelle Lage – Sondersendung am Donnerstagabend

Die aktuelle Lage bereitet vielen Menschen in Deutschland Sorgen. In allen Bereichen steigen die Kosten. Nach den Lebensmittelpreisen reißen nun auch die hohen Preise für Benzin, Öl und Strom ein tiefes Loch in zahlreiche Geldbeutel.

Die Ängste zahlreicher Bürger will RTL nicht einfach ignorieren und so strahlt der Kölner Sender am Donnerstagabend um 20.15 Uhr eine Sondersendung zu diesem Thema aus. Das „RTL Aktuell Spezial: Leben in der Krise – Wie kommen wir durch den Winter?“ soll 15 Minuten dauern und darüber informieren, wie man am besten mit der Situation umgehen und Geld sparen kann.

RTL kürzt Vorbericht zum „Europa Conference League“-Spiel in Köln

Der Vorbericht zum „Europa Conference League“-Spiel verschiebt sich dadurch um 15 Minuten nach hinten und startet erst um 20.30 Uhr bei RTL. Der Anpfiff des Fußballspiels bleibt aber selbstverständlich bei 21 Uhr.

Spielplan des 1. FC Köln in der „Europa Conference League“:

3. Spieltag am 6. Oktober um 21 Uhr – 1. FC Köln – Partizan Belgrad

4. Spieltag am 13. Oktober um 18.45 Uhr – Partizan Belgrad – 1. FC Köln

5. Spieltag am 27. Oktober um 18.45 Uhr – 1. FC Slovacko – 1. FC Köln

6. Spieltag am 3. Oktober um 21 Uhr – 1. FC Köln – OGC Nizza

Der Vorbericht zum Spiel 1. FC Köln – FK Partizan Belgrad startet 15 Minuten später. Foto: IMAGO / Vitalii Kliuiev

Am Donnerstag spielt der 1. FC Köln gegen den FK Partizan Belgrad. Kommentiert wird das Spiel bei RTL live aus Köln von Marco Hagemann und Ex-BVB-Kicker Steffen Freund.

Weitere TV-News:

Das „Sommerhaus der Stars“ ist derzeit in aller Munde. Grund dafür ist vor allem das „Bauer sucht Frau“-Paar Antonia und Patrick. Beim Verhalten des Landwirts verschlägt es den RTL-Zuschauern die Sprache.