„Das Sommerhaus der Stars“: Mitleid für Antonia Hemmer – jetzt bietet sogar SIE ihre Hilfe an

Die rosarote Brille haben Patrick Romer und Antonia Hemmer zumindest für ihren Aufenthalt in der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ nicht eingepackt. Die beiden TV-Stars, die durch ihre Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ bekannt wurden, zeigen sich in der Staffel von 2022 eher als Individuen statt als Team.

Nachdem die Zuschauer von „Das Sommerhaus der Stars“ bereits einigen Streits beiwohnen durften, schaltet sich jetzt ausgerechnet eine prominente Zuschauerin ein und bietet ihre Hilfe an.

„Das Sommerhaus der Stars“: Stimmung zwischen Patrick und Antonia ist eisig

Ob beim Aussehen oder beim Thema Zusammenziehen, Antonia Hemmer und Patrick Romer haben einiges zu klären. Dass sie dabei von Kameras beobachtet werden, stört die beiden aber anscheinend nur geringfügig.

Das ist „Das Sommerhaus der Stars“:

Die RTL-Show wird seit 2016 produziert

Im „Sommerhaus der Stars“ wird die Beziehung von Promi-Paaren auf die Probe gestellt

Am Ende der Show wartet auf die Gewinner eine Siegprämie von 50.000 Euro

Während die meisten RTL-Zuschauer sich lediglich über Twitter zu den Streitigkeiten äußern, ließ Anna-Maria Ferchichi ihren Emotionen jetzt freien Lauf und teilte in ihrer Instagramstory gegen Patrick Romer ordentlich aus. „Ey, geht’s noch?“, sagt die Frau von Rapper Bushido entrüstet.

„Das Sommerhaus der Stars“: Diese Szenen sorgen für Kopfschütteln

„Ich bin so schockiert über diesen Bauern.“ Am Anfang hätte sie Romer nur als „kleinen Trottel“ wahrgenommen, der mit seinen taktlosen Sprüchen für Aufsehen sorgte. Mittlerweile ist ihre Stimmung ihm gegenüber vollends gekippt.

Anna-Maria Ferchichi, die Frau von Rapper Bushido, hat eine klare Meinung zum „Sommerhaus der Stars“. Foto: IMAGO / Raimund Müller

In Folge 6 von „Das Sommerhaus der Stars“ stehen die beiden TV-Stars vor einer besonderen Herausforderung, die sich ausgerechnet in luftiger Höhe befindet. Eine Zumutung für Antonia, die unter Höhenangst leidet und panisch in Tränen ausbricht.

„Das Sommerhaus der Stars“: Patrick Romer öffentlich abgewatscht

Anna-Maria hat eine klare Meinung dazu und sagt: „Und dann hat der Typ einfach null Empathie. […] Die fängt da an zu weinen und es ist ihm einfach egal. […] Geht’s noch? Was für ein Typ!“

Um den Landwirt auf den richtigen Weg zu bringen, bietet die Frau von Bushido dann sogar ihre Hilfe an, spricht von einem „Bootcamp“ bei sich zu Hause. Sie hat anscheinend Mitleid mit Antonia und sagt: „Ich würde ihn so gerne zwei Wochen mal bei mir haben.“

Über Antonia Hemmer sagt die Mehrfach-Mama übrigens: „Sie finde ich sehr sympathisch.“

