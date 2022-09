DSDS: Fans spotten über die neue Jury

RTL will es noch einmal wissen: Nach immer weiter fallenden Quoten startet die Casting-Show DSDS dieses Jahr in ihre letzte Staffel. Nachdem auch ein Imagewechsel, verbunden mit der Auswechslung von Chef-Juror Dieter Bohlen, keine Besserung brachte, setzt man bei RTL jetzt wieder auf den Poptitan.

Damit auch wirklich nichts schief geht, wird Bohlen unter anderen von DSDS-Star Pietro Lombardi sowie Influencerin und Sängerin Katja Krasavice unterstützt. Doch ein erster Auftritt der neuen DSDS-Jury sorgte schon für Spott.

DSDS: Neue Jury zeigt sich beim Casting – das geht nach hinten los

Die Rückkehr von Dieter Bohlen ans DSDS-Set sorgte sowohl bei dem Poptitan selbst, als auch bei eingefleischten Fans für Begeisterung. Getoppt wurde das Ganze dann noch durch das Comeback von Pietro Lombardi, der mit Bohlen bereits erfolgreich in der Jury saß.

DSDS-Urgestein Dieter Bohlen gibt sich ein letztes Mal die Ehre. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Stolz zeigt sich Dieter Bohlen also mit seinen neue Jury-Kollegen (neben Lombardi auch Katja Krasavice und Leony Burger) beim Casting in München. Zu viert posieren die Juroren teilweise in stilechter Tracht in der Fußgängerzone – und sehen dabei ein bisschen lächerlich aus.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Grund dafür ist offensichtlich: Während Dieter Bohlen lächelnd mit schwarzer Sonnenbrille in die Kamera schaut, haben Pietro Lombardi und Musikerin Leony die Augen zu.

DSDS-Fans spotten: „Da war einer müde“

Das fällt auch den Fans und Followern von Dieter Bohlen direkt auf, sie kommentieren: „Da war einer müde“ und „Das Foto ist nicht gelungen“. Auch Pietro Lombardi selbst schaltet sich ein, schreibt scherzhaft: „Ich hab‘ ne Runde geschlafen auf dem Bild.“ Ein anderer Fan ergänzt: „Egal ob geschlafen oder gepupst, hauptsache dabei.“

Mehr zu DSDS und RTL:

Neben Dieter Bohlen sind immerhin auch DSDS-Jury-Neuling Katja Krasavice gut aus. Das fällt auch einem Fan auf, der kommentiert: „Hauptsache Katja sieht gut aus, wenn alle anderen Augen zu sind, egal.“ Immerhin können alle DSDS-Juroren die Panne wohl mit Humor nehmen.