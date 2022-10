„Das Sommerhaus der Stars“: Vertrauensbruch? Patrick Romer tickt aus, weil Antonia DAS nicht weiß

Die Fronten sind verhärtet im „Sommerhaus der Stars“ 2022 – allerdings nicht nur zwischen den konkurrierenden Pärchen, sondern manchmal auch innerhalb einer Beziehung. RTL-Bekanntheit Patrick Romer lässt zumindest keine Gelegenheit aus, um sich über seine Freundin Antonia Hemmer aufzuregen.

In Folge 9 von „Das Sommerhaus der Stars“ hat der Landwirt schon am frühen Morgen etwas gefunden, bei dem es sich lohnt ordentlich Dampf abzulassen. Es ist ein klarer Vertrauensbruch in ihrer Beziehung – zumindest, wenn man Patrick fragt.

„Das Sommerhaus der Stars“: Patrick Romer flippt bei dreckigem Geschirr aus

Kaum ist Zank-Partner Cosimo aus dem Raum, muss Antonia Hemmer dran glauben. „Ist das sauber?“, fragt Patrick seine Freundin, als die eine Tasse aus dem Regal nimmt. Als würde er schon etwas ahnen, fragt er noch einmal nach. Nur um anschließend mit dem Finger durch die Tasse zu streichen. „Willst du mich eigentlich total verarschen?“

Antonia war sich sicher, die Tassen wurden in den letzten Tagen immer wieder benutzt und benötigen daher auch keinen erneuten Waschgang. Patricks Fingerspitze soll jetzt Gegenteiliges beweisen. „Und da sagst du mir, das ist sauber“, entfährt es ihm.

„Das Sommerhaus der Stars“ stellt die Beziehung der RTL-Stars Antonia Hemmer und Patrick Romer gewaltig auf die Probe. Foto: RTL+

„Schatz, wie soll ich dir denn da vertrauen?“, fragt der Landwirt aufgebracht. Die einseitige Diskussion ist für ihn noch längst nicht abgeschlossen, er legt noch einmal nach: „Das nächste Mal, wenn ich Auto fahre und ich sag, ‚Schatz, ist rechts frei, kommt jemand?‘ Nein. ‚Hast du überhaupt geschaut? Nö. Meine Fresse!“

„Das Sommerhaus der Stars“: Patrick Romer ist stinksauer auf Antonia

Als Patrick dann sagt, er möge seinen Eistee gerne etwas süßer, wittert Antonia ihre Chance auf Versöhnung. Sie sagt: „Das weiß ich doch, Schatzi. Deswegen bist du mit mir zusammen.“

Der Versuch geht allerdings nach hinten los, denn nach Turteleien ist Patrick anscheinend so gar nicht zumute. „Ne“, antwortet er entschlossen, nur um dann noch einmal auf das dreckige Geschirr zurückzukommen.

Dass Antonias Unwissenheit ihn so belasten würde, damit hätte die Influencerin vermutlich nicht gerechnet. Doch es zeigt sich: Wenn er einen ernsthaften Vertrauensbruch wittert, hat Patrick keine Probleme damit, sich auch noch Stunden später zurückzuerinnern.

