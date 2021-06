RTL: Ex-„Bachelor“-Kandidatin macht es öffentlich – IHR gratuliert Niko Griesert sogar höchstpersönlich

Als „Bachelor“ wurde Niko Griesert zum Fernsehstar. Kaum ein Junggeselle sorgte für ein derartiges Liebes-Chaos in der RTL-Show: Zuerst machte er Kandidatin Michèle de Roos zur heimlichen Favoritin, dann schmiss er sie aus der Show, nur um sie im Finale zurückzuholen. Dort schaffte sie es aber lediglich auf den zweiten Platz. Nach den Dreharbeiten die Überraschung: Niko und Michèle sind doch noch ein Paar geworden.

Ein ziemliches Hin und Her, von dem auch RTL-Kandidatin Linda-Caroline Nobat ein Liedchen singen kann. Doch damit ist nun Schluss. Das Ex-„Bachelor“-Babe ist nämlich wieder in festen Händen.

RTL: Kurz vor „Bachelor“-Finale servierte Niko SIE ab – jetzt sieht er, was er verpasst

Die Liebes-Bombe lässt Linda auf ihrem Instagram-Account platzen. Ein neues Bild zeigt die Jura-Studentin, die durch die RTL-Kuppelshow bekannt wurde, an einem Tisch in einem Münchner Restaurant sitzen. Für die große Ankündigung hat sich die 25-Jährige augenscheinlich schick gemacht.

Ex-„Bachelor“ Niko Griesert reagiert auf die neue Liebe seiner Verflossenen. Foto: TVNOW

Die Haare sind perfekt geföhnt, das Make-up sitzt und ihr Dekolleté wird von einem tiefen Ausschnitt, der beinah bis zum Bauchnabel reicht, in Szene gesetzt. Ganz schön sexy! Ob dieses Outfit wirklich nur für ihren neuen Freund gedacht ist? Vielleicht will sie Niko Griesert damit auch zeigen, was er verpasst.

Der 30-Jährige kickte Linda nämlich kurz vor dem Finale im März 2021 aus der Datingshow. Die Studentin ist damals auf dem vierten Platz gelandet. „Es war verletzend“, berichtete sie kurz darauf dem „Gießener Anzeiger“.

Das ist „Der Bachelor“:

„Der Bachelor“ ist eine Kuppelshow, die bei RTL ausgestrahlt wird

Sie wurde im Jahr 2003 das erste Mal ausgestrahlt

In Gruppen- und Einzeldates lernen sich der Junggeselle und die Kandidatinnen in gehobener Umgebung kennen

In jeder Folge fliegen unterschiedlich viele Frauen raus

Kurz vor dem Finale lernt der „Bachelor“ die Familien der verbliebenen vier Kandidatinnen kennen

Im Finale lernen die letzten zwei Kandidatinnen die Familie des „Bachelors“ kennen

Die elfte Staffel startete am 13. Januar 2021 bei RTL – das Finale fand am 17. März statt

RTL-Kandidatinnen gratulieren Linda zum Liebes-Outing – auch Niko Griesert applaudiert

Drei Monate nach der RTL-Show wurde die „Miss Hessen 2018“ schließlich abseits der Fernsehkameras fündig. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, möchte Linda Nobat vorerst noch für sich behalten. Mehr als seine Hand bekommen die Follower des Models deshalb nicht zu sehen. Zu dem Pärchen-Outing schreibt die TV-Darstellerin: „It's him for me (dt.: Er ist es für mich).“

Unter dem Instagram-Post regnet es Glückwünsche für das Liebespaar. Selbst Niko Griesert kommentiert drei klatschende Hände. Linda antwortet ihm mit zwei roten Herzen. Die eiskalte Abfuhr, die sie im Fernsehen von ihm erhalten hat, scheint also längst vergeben und vergessen.

Auch Michelle „Mimi“ Gwozdz , die eigentliche Gewinnerin der diesjährigen „Bachelor“-Staffel, und die Drittplatzierte Stephanie Stark gratulieren Linda zu ihrer neuen Beziehung.

Ex-„Bachelor“-Kandidatin Linda Reschke ließ nun ebenfalls die Bombe platzen. Welche wunderbare Nachricht sie zu verkünden hat, erfährst du hier.