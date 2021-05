RTL: Ex-Bachelor-Kandidatin lässt die Bombe platzen! „Superheld“

Bei den Ex-Kandidaten von „Der Bachelor“ (RTL) überschlagen sich in letzter Zeit die Neuigkeiten!

Nach dem Hin und Her beim letzten „Bachelor“ Niko Griesert und dem anschließenden Liebes-Glück mit seiner Zweitplatzierten Michèle und dem Trennungs-Drama um die schwangere Eva Benetatou gibt es nun wieder schöne Nachrichten. Denn nicht nur ist ein Baby unterwegs, es steht auch eine Hochzeit an.

RTL: Bachelor-Kandidatin mit süßen News

Ex-Bachelor-Kandidatin Linda Reschke könnte gerade wohl kaum glücklicher sein. Nachdem es in der RTL-Datingshow mit Sebastian Preuss nicht klappte, fand sie ihre große Liebe abseits des TV. Im Dezember dann die süße Botschaft: Linda erwartet mit ihrem Freund Felix das erste Baby, einen Sohn.

Und am Sonntag dann das nächste Highlight im Leben der 26-Jährigen. Der werdende Papa hielt um ihre Hand an! Das teilte die RTL-Kandidatin am Freitag bei Instagram mit.

Sie postete ein Pärchenbild mit einem Strauß roter Rosen, der Verlobungsring deutlich sichtbar. Dazu schreibt Linda: „Hallo mein Superheld, jetzt gerade in diesem Moment liegst du nichts ahnend neben mir. Ich bin seit 2h wach, 1. weil unser Sohn mich geweckt hat und 2. - und das denke ich ist der wahre Grund - realisiere ich jetzt was gestern passiert ist.“

Ex-Bachelor-Kandidatin: Nach RTL-Show Baby und Hochzeit

Darunter folgt eine süße Liebeserklärung, am Ende mit den Worten: „Ich kann endlich sagen, ich habe meinen persönlichen Superhelden gefunden und ich weiß das es erst der Anfang unserer ganz großen Geschichte ist.“

Unter dem Post gratulieren zahlreiche Promis und Fans – und wünschen den beiden alles Gute.

