RTL enthüllt „Die Bachelors“ – Fans gehen auf die Barrikaden! „Nein danke“

Das gab es in der Geschichte von „Der Bachelor“ noch nie! RTL holt gleich zwei Rosenkavaliere in die Sendung und sorgt damit für eine absolute Premiere. Bislang haben die Zuschauer die beiden allerdings noch nicht gesehen. Am Mittwochmorgen (6. Dezember) werden die beiden Männer dann offiziell vorgestellt. Doch unter den Fans macht sich schnell Frust breit.

RTL lässt Bombe platzen – SIE verteilen bald die Rosen

Es wurde spekuliert, was das Zeug hält. Werden es zwei Brüder oder gar zwei Zwillinge sein? Suchen Vater und Sohn nach der großen Liebe im TV? Nun ist klar: Keiner dieser Szenarien wird so eintreffen. Denn die neuen Bachelors haben sich zuvor noch nie im Leben gesehen.

„Hier sind sie: Die Rosenkavaliere der 14. Bachelor-Staffel. Zwei Männer, die sich nicht kannten, aber nun gemeinsam die große Liebe suchen. Wir freuen uns auf eine tolle, aufregende Rosenreise mit euch, lieber Dennis und lieber Sebastian“, heißt es unter dem Instagrambeitrag von RTL, in dem sie die beiden Rosenkavaliere vorstellen. Die Reaktion der Fans spricht dabei Bände.

RTL-Zuschauer ratlos

Nach der offiziellen Ankündigung macht sich bei einigen Fans statt Vorfreude eher Frust breit. Der Hauptkritikpunkt vieler: Die Bachelors sehen sich zu ähnlich. In den Kommentaren machen sie ihrem Ärger Platz:

„Hätte zwei unterschiedliche Typen erwartet.“

„Nein danke, kein Interesse.“

„Die gefallen mir beide nicht. Warum kein blonder Mann?“

„Die beiden sind viel zu gleich. Besser wäre gewesen, zwei optisch ganz unterschiedliche Typen, das hätte viel mehr Schwung in die Kiste gebracht!“

„Die sehen so ähnlich aus. Hoffentlich sind sie wenigstens vom Charakter polare Gegenteile.“

Viele Fans freuen sich aber trotzdem auf die 14. Staffel der RTL-Datingshow und auf die erste Sendung mit zwei Rosenkavalieren. Wann die Sendung an den Start geht, bleibt weiterhin offen.