„Der Bachelor“: Ex-Kandidatin macht Baby-News offiziell – „Lieben dich jetzt schon“

Einst versuchte sie das Herz von Bachelor Sebastian Preuss (33) zu erobern – vergeblich! Doch inzwischen hat Linda Otto ihr Liebes-Glück abseits der Kameras gefunden. Jetzt hat die Ex-„Der Bachelor“-Kandidatin wieder zuckersüße Nachrichten zu verkünden: Linda ist schwanger mit Baby Nummer zwei!

Es geht auch ganz ohne TV: Das stellte Linda Otto bei ihrer Suche nach Mr. Right inzwischen fest. Die dunkelhaarige Schönheit könnte glücklicher wohl kaum sein. 2021 machte ihr Partner ihr einen Antrag. Nur wenige Tage später erblickte der erste Sohn der ehemaligen „Der Bachelor“-Teilnehmerin das Licht der Welt.

„Der Bachelor“: Ehemalige Kandidatin verkündet Baby-Glück auf Insta

Und jetzt wird Fion großer Bruder. Auf ihrem Instagram-Kanal (14.000 Follower) gab Linda jetzt überglücklich ihre zweite Schwangerschaft bekannt. „Wir können und wollen es nicht mehr für uns behalten. Wir bekommen Zuwachs. Ich habe mir bewusst eine lange Auszeit hier genommen, nicht nur weil die ersten Monate echt hart waren, sondern auch um es genießen zu können“, schreibt das TV-Gesicht in einem Social-Media-Beitrag.

„Wir drei freuen uns so sehr, dass wir nächstes Jahr ein weiteres Familienmitglied begrüßen dürfen und Fion seine Skills als großer Bruder zeigen kann. Wir drei lieben dich jetzt schon kleine Motte und freuen uns so sehr auf dich!“, heißt es weiterhin in dem Post.

Linda postet niedlichen Babybauch-Schnappschuss

Zu den rührenden Worten teilt Linda einen mindestens genauso süßen Schnappschuss. Dort ist der kleine Fion zu sehen, wie er zärtlich den Babybauch seiner Mama küsst, während sie vor ihm kniet. Einfach nur goldig – das findet auch zahlreiche Follower, die der Bald-Zweifachmama bei Instagram gratulieren.

„Herzlichen Glückwunsch liebe Linda. Ich freu mich mit euch“, „Ahh, wie toll. Glückwunsch“ und „Herzlichen Glückwunsch. Wie schön, eine wunderschöne zweite Schwangerschaft wünsche ich dir“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Den Glückwünschen kann man sich eigentlich nur anschließen.