RTL-Moderator trifft im Gym der Schlag – „Sind heißer als meine“

RTL-Moderator Jan Hofer (75) ist vielen aus dem ARD-Nachrichtenformat „Die Tagesschau“ bekannt. Jahrzehntelang lieferte er verlässlich die Nachrichten aus aller Welt und begleitete ganze Generationen. Doch vorrangig durch seinen überraschenden Sprung zur Tanzshow „Let’s Dance“ eroberte er die Herzen zahlreicher Zuschauer. In den letzten Jahren hat er nun Social Media für sich entdeckt.

Auf Instragam zeigt er sich seinen Fans ganz nah – unterhält sie nicht nur, sondern gewährt auch spannende Einblicke in seinen Alltag. Nach und nach baute er sich dementsprechend eine große Fangemeinde auf, die jetzt 51.700 Follower zählt.

Ein ganz aktuelles Reel beweist einmal mehr, dass der 75-jährige RTL-Star genauestens weiß, wie man seine Follower zum Lachen bringt.

RTL-Moderator Jan Hofer im Gym baff

Trotz seines Alters achtet Jan Hofer auf eine gute Lebensweise. Da darf selbstverständlich auch das regelmäßige Schwitzen im Fitnessstudio nicht fehlen. In einem aktuellen Video zeigt er sich im roten T-Shirt und kurzer Sporthose beim entspannten Rundgang durchs Gym.

Doch was ist das? Der Moderator fügt in den Clip den Text ein: „Wie ich ins Gym gehe und all die Frauen sehe, die heißer sind als meine…“ Schaut er sich also trotz seiner langjährigen Ehe mit seiner Frau Phong Lan nach anderen Damen um? Nein, ganz im Gegenteil! Denn das Kuriose an seinem Scherz: Statt Frauen sieht man nur unbesetzte Fitnessgeräte! Am Ende des Videos folgt dann der überraschende Liebesbeweis: „Die beste Ehefrau von allen“.

Da ist klar: Damit ist natürlich seine Frau gemeint! Hofer setzt noch einen drauf und untermalt das Ganze mit dem Song „Can’t Stop“ von Bare Up.

RTL-Moderator Jan Hofer: Seine Follower feiern ihn

Ein humorvoller Clip, der nicht nur zum Lachen anregt, sondern auch zeigt, wie charmant und witzig Jan Hofer immer noch ist! Eins steht fest: Seinen Fans gefällt sein Video. Dies zeigt sich an mehr als 1800 Likes und einer Flut an Fanreaktionen. Viele adeln den Moderator. So schreibt ein User: „Gentleman, wie er im Buche steht.“ Ein anderer bezeichnet ihn als „Ehrenmann“ und möchte unbedingt mal mit ihm zusammen Bankdrücken. Eine weitere Userin zeigt sich voller Dankbarkeit für seinen Humor und schreibt: „Abend gerettet!“

Schlussendlich zeigt sich, dass sein überraschender Gag dem 75-Jährigen wahrlich gelungen ist. Es bleibt spannend, welche lustigen Fotos und Videos der renommierte Moderator in nächster Zeit mit seinen Followern teilen wird. Langweilig wird es auf jeden Fall nicht werden…