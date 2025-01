Timur Ülker privat: Herzzerreißende Nachricht um seine Tochter brachte ihn zur Verzweiflung – „Bis ans Ende der Welt“

Der Schauspieler Timur Ülker ist einer der größten Stars der RTL-Fernsehserie GZSZ. Doch bis zu seinem Mega-Erfolg musste Timur Ülker privat so einiges durchmachen. Eins ist klar: Die Umstände seiner Vergangenheit haben den Schauspieler längst abgehärtet. Auch Timur Ülker ist sich sicher, dass ihm keine Herausforderung zu groß ist. Deswegen heißt es 2025 – ab ins Dschungelcamp! Doch was musste Timur Ülker erleben?

Spätestens wenn es um seine Kinder geht, ist für Timur Ülker klar, dass kein Weg zu weit ist. Für seine Tochter würde der Schauspieler sogar bis ans Ende der Welt gehen. Ob er sich im Dschungelcamp aufhalten lassen wird?

Timur Ülker privat: Er erlebte schreckliche Momente

Der Schauspieler und Musiker Timur Dilaver Ülker wurde am 18. Juli 1989 in Hamburg geboren, wo er bei seiner alleinerziehenden Mutter Derya aufgewachsen ist. Nach Informationen der „Bild“ soll seine damalige Wohngegend ein sozialer Brennpunkt gewesen sein, der von Drogendealern geprägt war. Von seinen Freunden rutschten einige in diese Szene ab. Der türkische Vater von Timur Ülker verließ die Familie, als er gerade mal fünf Jahre alt war. Doch schon zuvor musste seine Familie einen tragischen Verlust verkraften. Zwei Jahre vor seiner Geburt hatte Timur Ülkers Mutter seine Schwester aufgrund eines Herzfehlers verloren. Während seiner Kindheit war Timur Ülker oft am Set, da seine Mutter ab und zu Jobs als Komparsin hatte. Nach der Schule machte Timur Ülker zunächst jedoch eine Ausbildung als IT-Systemkaufmann, erreichte den Abschluss aber nicht, da er durch die Prüfung fiel.

Zusammen mit einem Kumpel verpflichtete sich Timur Ülker deswegen im Alter von 20 Jahren privat bei der Bundeswehr, nach drei Jahren wurde er auf einen sechsmonatigen Auslandseinsatz nach Afghanistan geschickt. Timur Ülker diente als Vorhut bei Einsätzen und als Wachmann im Feldlager, wo er schockierende Bilder zu Gesicht bekam. Erst danach ging Timur Ülker privat seiner Leidenschaft für das Schauspiel und die Musik nach. Nach eigenen Angaben bewegte ihn der Beatboxer Rahzel dazu, selbst mit dem Rappen zu starten. Im Jahr 2017 veröffentlichte Timur Ülker sein eigenes Album, danach folgten mehrere Singles. Für seine Karriere als Schauspieler gab Timur Ülker sogar sein großes Hobby, den Boxsport, auf – in seiner Biografie mit dem Titel „Schattenboxen“ geht er auf weitere private Hintergründe ein. Timur Ülker ist 1,76 Meter groß.

Timur Ülker im TV: SO gelang ihm der große Durchbruch

Seine erste TV-Rolle spielte Timur Ülker in der Serie „Köln 50667“ bei RTL2, von 2015 bis 2017 war er als Cem Arslan zu sehen. Seinen Ausstieg begründete der Schauspieler Timur Ülker damals damit, dass er sich privat auf die Musik konzentrieren wolle. In seiner Biografie „Schattenboxen“ klärte Timur Ülker auf, dass es sich um einen Rauswurf handelte, weil er viel feierte und deswegen oft zu spät ans Set kam. Um als Schauspieler besser zu werden, ging Timur Ülker privat von 2016 bis 2017 an das Lee Strasberg Theatre & Film Institute in LA, wo er unter anderem Method Acting lernte. Im Jahr 2017 nahm Timur Ülker außerdem an „Adam sucht Eva“ teil, konnte seine große Liebe nackt aber nicht finden.

Seinen großen Durchbruch feierte Timur Ülker im Jahr 2018 mit seiner Rolle bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ als Nihat Güney. Timur Ülker war bei GZSZ sogar so beliebt, dass er 2021 eine eigene Mini-Serie mit dem Titel „Nihat – Alles auf Anfang“ bekam. Nachdem er im Jahr 2021 seine Biografie „Schattenboxen“ veröffentlichte, folgte 2022 die Teilnahme bei „Let’s Dance“ auf VOX, wo Timur Ülker sich an der Seite von Malika Dzumaev den fünften Platz ertanzte. Nach einer Teilnahme beim RTL-Turmspringen im Jahr 2023 und der Wok-WM im Jahr 2024 folgt nun sein nächstes Abenteuer. Im Jahr 2025 ist Timur Ülker Kandidat bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!„, wo er sich neuen Herausforderungen stellen muss.

Timur Ülker privat: Für seine Tochter ist ihm kein Weg zu weit

Privat ist Timur Ülker mit Caroline Steinhof zusammen, die er nach Informationen der „Bild“ im Jahr 2013 in einem Schuhgeschäft kennengelernt haben soll. Schon 2015 kam Timur Ülkers Tochter namens Ileya auf die Welt – doch eine schockierende Nachricht begleitete die Geburt. Im Interview mit „Bild“ verriet Timur Ülker, dass seine Tochter fast blind geboren wurde. Nach einer Untersuchung habe der Arzt gesagt: „Ihr Kind ist blind! Machen Sie sich da keine Hoffnung! Tun Sie sich selbst den Gefallen und reisen Sie nicht nach Amerika und geben zu viel Geld aus, denn es wird nichts bringen. Ihre Tochter wird niemals etwas sehen können.“ Doch Timur Ülker und Caroline Steinhof waren sich einig, dass sie für Ileya „bis ans Ende der Welt“ gehen würden. Dabei war die Heilung der gerade mal vier Monaten Ileya viel näher, als befürchtet – ein Spezialist aus Berlin konnte das Augenlicht von Timur Ülkers Tochter retten. Aber auch danach hatte das Paar zu kämpfen.

Auf Instagram teilte Timur Ülker private Details zu seinem Leben nach der Geburt seiner Tochter, die noch vor seiner Rolle bei „Köln 50667“ auf die Welt kam: „Wir lebten von Hartz IV, hatten so wenig Geld, dass wir den TÜV von unserem verrosteten Mazda 323 nicht erneuern konnten.“ Danach der weitere Schock: Caroline Steinhof trennte sich von Timur Ülker und nahm Tochter Ileya mit sich. Laut „Bild“ sei der Grund, dass der spätere Erfolg von Timur Ülker die private Beziehung belastete. Später fand das Paar wieder zusammen. Im Jahr 2019 wurde der gemeinsame Sohn namens Ilay Kaan von Caroline Steinhof und Timur Ülker geboren – weitere Kinder sind nach eigenen Angaben nicht ausgeschlossen. Nach elf Jahren Beziehung folgte im Jahr 2024 die Verlobung von Timur Ülker und Caroline Steinhof, ganz privat am Strand der Malediven. Mit seiner Familie lebt Timur Ülker in Berlin-Wannsee – von dort aus werden sie dem GZSZ-Star alle Daumen für das Dschungelcamp drücken.

