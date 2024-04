RTL-Star Antonia Hemmer erlebt Schlimmes: „Ich fahre gerade zur Polizei“

RTL-Star Antonia Hemmer erlebte am Sonntag (14. April) eine unangenehme Überraschung. Kaum ist die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin in eine Großstadt gezogen, ereilte sie ihr blaues Wunder: Zurück blieb ein gestreifter Mercedes und ein verschwundener Verursacher. Auf Instagram teilte sie ihren Unmut mit ihren Followern.

RTL-Star gibt eine Anzeige auf

„Ist das ein Witz?“ –- mit dieser Frage leitet Antonia Hemmer ihre Instagram-Story ein. Trotz ihrer sichtbaren Verärgerung über den entstandenen Schaden an ihrem Wagen konnte sie sich ein Lachen nicht verkneifen, als sie die Situation beschrieb. Die 23-jährige Influencerin erklärte ihren mittlerweile 260.000 Anhängern auf Instagram, dass sie so etwas bereits erwartet hatte. Schließlich fährt sie ein großes, auffälliges Auto in einer Großstadt.

Die hübsche Blondine lässt ihrem Ärger freien Lauf: „Es ist super nervig, weil derjenige hat Fahrerflucht begangen. Ich habe es nicht gesehen.“ Dabei habe sie von dem Vorfall nicht das Geringste mitbekommen: „Ich war ja den ganzen Tag auf der Fibo und mein Auto steht immer vorm Haus.“ Besonders problematisch empfindet sie die Parksituation in Köln, wohin sie erst kürzlich gezogen ist und noch keinen festen Stellplatz hat.

Die Größe ihres Autos, ein Mercedes GLE, erschwert das Parken auf belebten Straßen zusätzlich: „Ich habe halt auch kein kleines Auto. Mit einem GLE auf einer Straße zu parken, wo viel Betrieb ist, ist natürlich auch schwierig.“ Die „Sommerhaus der Stars“-Gewinnerin erstattet nun Anzeige wegen Fahrerflucht: „Ich fahre gerade zur Polizei und gebe eine Anzeige auf wegen Fahrerflucht!“ Es bleibt abzuwarten, ob der Verursacher des Schadens gefunden wird.