RTL-Moderatorin platzt Hutschnur in der Deutschen Bahn – „Übertrifft grad alles…“

Für RTL-Star Angela Finger-Erben hat sich das Wochenende offenbar anders gestaltet, als sie es eigentlich geplant hatte. Die Moderatorin der Morgenformate „Punkt 6“, „Punkt 7“ und „Punkt 8“ war mit dem Zug der Deutschen Bahn unterwegs.

Doch die Fahrt entpuppte sich alles andere als angenehm für die RTL-Beauty. Was war geschehen?

RTL-Moderatorin fährt Bahn – und ist auf 180

Erst war Angela Finger-Erben frohen Mutes, postete in ihrer Instagram-Story noch diese Worte, obwohl sich bereits abzeichnete, was den Bahnfahrern blüht: „Volles Chaos am Bahnhof! Gleisänderung, Verspätung, Panik bei den Menschen – aber ich glaube, heute wird ein guter Tag.“

+++ RTL-Moderatorin sorgt für Überraschung – selbst der Sender hatte keine Ahnung +++

Als die 43-Jährige schließlich im Zug saß, nahm das Chaos seinen weiteren Lauf. Und das nicht zu knapp. Sichtlich gestresst informierte der RTL-Star seine Fans, was in seinem Zug der Deutschen Bahn so abgeht: „Ein Zug ist ausgefallen, deswegen unserer TOTAL überfüllt. Viele Menschen mussten den Zug verlassen, obwohl sie ein Ticket haben!“

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Während der augenscheinlichen Horror-Fahrt sei man zudem in den Gängen nicht vor und zurückgekommen. Eine Frau habe sogar eine Panikattacke gehabt, berichtete Angela Finger-Erben weiter.

Für sie war schnell klar: „Es ist wirklich schlimm! Obwohl ich gerne mit der Bahn fahre, aber sowas wie heute übertrifft grad alles…“ Einige Stunden später folgte ein weiterer Post auf Instagram. Keine Erklärung mehr, wie die Zugfahrt noch weiterging, sondern lediglich eine schlichte Info, dass sie „daheim“ sei. Der Tag war für die RTL-Moderatorin – wie zunächst erhofft – wohl doch nicht so gut.

Weitere News:

Angela Finger-Erben gehört seit 2006 zur RTL-Familie. Damals stand sie unter anderem für „Exklusiv – Das Starmagazin“ vor der Kamera, bevor sie bis 2013 im Doppel mit Wolfram Kons die Morgenformate „Punkt 6“ und „Punkt 9“ moderierte. Seit 2022 steht sie erneut für die neu auferlegten Morgen-Sendungen im Wechsel mit diversen anderen RTL-Kollegen vor der Kamera.