RTL-Moderatorin sorgt für mutige Überraschung – selbst der Sender hatte keine Ahnung

Das gab es so noch nie! Eigentlich werden TV-Moderatoren für die Kamera bekanntlich geradezu perfekt gestylt. Falsch liegende Haare noch einmal gerichtet, bevor es On Air geht, schief sitzende Kleidung geradegerückt.

RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben beweist nun aber, dass es eben nicht immer perfekt sein muss, wenn sie im TV-Studio die Sendung „Punkt 6“, „Punkt 7“ oder „Punkt 8“ moderiert. Die 43-Jährige und wohl auch der Sender RTL feierten jetzt nämlich Premiere. Bei was wohl?

RTL-Star Angela Finger-Erben traut sich vor Kamera

RTL-Star Angela Finger-Erben trug in ihrer Morgenshow tatsächlich eine Zahnspange! Die gebürtige Bayerin hat seit ein paar Wochen transparente Zahnschienen – und nun ist es für sie an der Zeit, sich deswegen nicht mehr öffentlich zu verstecken. „Ich war hin und hergerissen, ob ich es tun soll, weil ich schon ein bisschen anders beziehungsweise eingeschränkter spreche“, erklärt Finger-Erben gegenüber RTL.

Schließlich ist es auch keine Seltenheit, mit solch einer Zahnschiene ein wenig zu lispeln. Doch eine Sache brachte Angela Finger-Erben dann doch dazu, sich vor die Kamera zu wagen. „Aber nachdem mein Kollege Marco Schreyl meinte, dass man nichts merkt, also weder optisch noch akustisch, habe ich es gewagt. Aber bei vielen Wörtern mit s oder sch hab ich mich etwas unwohl gefühlt. Aber unterm Strich lief alles gut.“

Unter ihren RTL-Kollegen habe niemand etwas gesagt oder bemerkt. Auch wenn sie jetzt eingeschränkter sei, da sie die Schiene 22 Stunden am Tag tragen müsse. Auf ihrem Instagram-Account scherzt die RTL-Moderatorin auch gleich und hält ihre Zähne mit einem Filter unterlegt in Nahaufnahme in die Kamera. Spätestens an dieser Stelle dürfte dem einen oder anderen Fan das neue Accessoire an ihr aufgefallen sein.

Nur eine Sache stört die Moderatorin dann doch mit dem Utensil: „Nachdem ich die Schiene einmal rausgenommen habe, war der Lippenstift im Arsch. Aber das war das geringste Problem.“