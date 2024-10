Trauer um RTL-Urgestein: Moderator Michael Karr plötzlich verstorben

Er zählte zu einem der prägendsten Gesichter des deutschen Privatfernsehens. Der plötzliche Tod von Michael Karr hinterlässt eine große Lücke in der Medienlandschaft. Der ehemalige RTL-Moderator verstarb im Alter von 71 Jahren wie seine Lebensgefährtin dem Sender mitteilte.

Sein Name ist untrennbar mit den Anfängen und dem Aufstieg des Privatsenders verbunden. Schließlich war er als Moderator der Nachrichtenformate „RTL aktuell“ und „Nachtjournal“ viele Jahre lang tätig.

Michael Karr: Das Gesicht von RTL

Michael Karrs Medienkarriere begann 1984 in Luxemburg beim Frühstücksfernsehen, bevor er als einer der ersten Moderatoren für den neu gegründeten Sender RTL tätig wurde. Sein Talent und seine journalistische Neugier machten ihn schnell zu einem vertrauenswürdigen Gesicht in der deutschen Fernsehwelt.

Neben seiner Rolle als Moderator bei „RTL aktuell“ war Karr auch bekannt dafür, als Vertretung für bekannte Moderatoren wie Hans Meiser und Peter Kloeppel einzuspringen. Dadurch prägte er auch die Wochenendausgaben des Nachrichtenformats. Sein Weg führte ihn von den Anfängen in Luxemburg bis nach Köln. Die „Saarbrücker Zeitung“ erinnert an seine Anfänge während eines Volontariats, als Karr bereits beim Format „RTL Regional 7“ in Erscheinung trat.

Diese frühe Phase seiner Karriere legte den Grundstein für seinen späteren Erfolg und seine langjährige Verbindung mit RTL. Die Todesursache bleibt vorerst unklar.