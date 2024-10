Günther Jauch: Nach „Wer wird Millionär?“ macht die Nachricht die Runde

Am Donnerstagabend (17. Oktober) gab es bei RTL allen Grund zu feiern. „Wer wird Millionär?“ zelebriert sein 25-jähriges Jubiläum! Dazu hat Günther Jauch in seiner großen Jubiläums-Spezial-Sendung hochkarätige Promis eingeladen, die für den guten Zweck spielen. Wie kam das bei den Zuschauern an? Ein Blick in die Quoten des Abends schafft Klarheit.

Günther Jauch hat Grund zur Freude

Seit Jahren gilt „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch als absoluter Quoten-Garant für RTL. Doch fiebern die Kandidaten nach wie vor mit den Kandidaten mit oder ist das Format nach 25 Jahren nicht mehr interessant? Die Antwort auf diese Frage könnte deutlicher nicht ausfallen.

Denn wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, schauten stolze 2,95 Millionen Menschen am Donnerstagabend zu! Das entspricht einem starken Marktanteil von 16,2 Prozent. Damit sicherte sich RTL im Ranking der privaten Sender locker den Tagessieg in der Primetime.

Günther Jauch verpasst es nur knapp

In der Regel sind die öffentlich-rechtlichen Sender in der Primetime auf dem Siegertreppchen ganz oben. So auch an diesem Abend. Das ZDF konnte mit der Serie „Marie fängt Feuer“ 3,26 Millionen Personen erreichen und ist damit Primetime-Marktführer.

Doch Günther Jauch war mit „Wer wird Millionär?“ gar nicht mal so weit weg vom ZDF. Sonst sind die Abstände zwischen den öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern auch gerne mal größer. Doch wie heißt es so schön? Knapp daneben ist auch vorbei.

