Nach Tod von Michelle Trachtenberg: Royal bestürzt – „Du wirst vermisst“

Am Mittwoch (26. Februar) verstarb die bekannte „Gossip Girl“-Darstellerin Michelle Trachtenberg im Alter von nur 39 Jahren. Dabei sei sie von ihrer Mutter in ihrer Wohnung um acht Uhr morgens gefunden worden. Die Todesursache ist bislang völlig unklar. Von einem Fremdverschulden ist nicht auszugehen. Erst kürzlich habe sich die Amerikanerin einer Lebertransplantation unterzogen.

Die plötzliche und tragische Todesnachricht hatte bei Fans auf der ganzen Welt für Bestürzung und Anteilnahme gesorgt. Doch auch vor den Royals macht der Verlust nicht Halt. So richtete auch Prinzessin Eugenie (34), bewegende Worte an Michelle Trachtenberg, mit der sie jahrelang eng befreundet war.

Royals: Prinzessin Eugenie trauert um ihre langjährige Freundin

Mit den Zeilen „Auf Wiedersehen, besondere Freundin. Du wirst geliebt und vermisst. Vielen Dank für die schönen Erinnerungen, das Lachen und den Spaß“, schreibt Prinzessin Eugenie in ihrer Instagram-Story. Die Tochter von Prinz Andrew (65) und Sarah Ferguson (65) hat dabei ein ganz besonderes Foto ausgewählt, das sie in Gesellschaft, strahlend und Kopf an Kopf, mit Michelle zeigt. Sofort wird erkennbar, welche tiefe Verbundenheit sie teilten.

Voller Trauer beschreibt sie, was für eine außergewöhnliche Person die Schauspielerin war. Michelle sei äußerst „rücksichtsvoll und großzügig und soooo lustig“ gewesen. Außerdem könne sie auf zahlreiche schöne und unterhaltsame Momente und Erinnerungen zurückblicken.

Zwölf Jahre lang gingen sie als enge Freundinnen durchs Leben. Erstmals trafen die beiden sich, als Eugenie 2013 in New York wohnte. Ihre Bekanntschaft wurde im Dezember desselben Jahres bekannt, als sie zusammen bei einem Basketballspiel im Madison Square Garden gesehen wurden.