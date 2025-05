SelfieSandra (Sandra Safiulov) privat: Überraschende Enthüllung! Sie würde DIESEN Promi küssen

SelfieSandra, mit bürgerlichem Namen Sandra Safiulov, gehört zu den bekanntesten Gesichtern in Deutschland – jedoch ist sie weder Sängerin noch Schauspielerin, sondern eine erfolgreiche Influencerin. Durch ihre Aktivitäten auf Social Media und ihre Selbstironie hat sie schnell große Bekanntheit erlangt. Doch wie sieht es privat in ihrem Leben aus?

In diesem Artikel werfen wir einen exklusiven Blick hinter die Kulissen von SelfieSandra’s privatem Leben und lüften einige Geheimnisse, die ihre Abonnenten kaum fassen können. Besonders eine Enthüllung wird für ordentlich Drama sorgen – denn kaum jemand hätte je gedacht, wen sie wirklich gerne küssen würde!

SelfieSandra (Sandra Safiulov) privat: Was hat die Influencerin früher gemacht?

SelfieSandra wurde am 02. Juli 1999 in Bielefeld geboren und hat russische Wurzeln. Die Influencerin wuchs zusammen mit mehreren Geschwistern auf und verbrachte ihre Kindheit in der nordrhein-westfälischen Stadt.

Nach dem Ende ihrer Schulzeit ging sie auf das Einstein-Gymnasium in Rheda-Wiedenbrück, wo sie jedoch bei der Abiturprüfung scheiterte. Dieser Rückschlag war jedoch nicht das Ende ihrer beruflichen Ambitionen.

Obwohl die Youtuberin bei der Abiturprüfung keinen Erfolg hatte, war ihre Zeit am Gymnasium dennoch entscheidend für ihre Karriere, da sie dort Luca Scharpenberg, besser bekannt als Laserluca, traf. Luca sollte eine Schlüsselrolle in ihrer späteren beruflichen Entwicklung spielen.

Luca, der Bruder von Sandras bester Freundin, führte sie in die Welt von YouTube und Social Media ein. Dank ihm fand SelfieSandra ihren Weg in die Online-Welt und zusammen starteten sie 2019 ihren erfolgreichen Podcast „Dick & Doof“, der auch als Videopodcast auf Spotify zu finden ist.

Im Podcast „Dick & Doof“ sprechen SelfieSandra und Laserluca über humorvolle Alltagserlebnisse, persönliche Anekdoten und aktuelle Themen aus der Welt der sozialen Medien. Sandra ist für ihre Selbstironie bekannt, und man könnte sogar behaupten, dass sie ein echtes Talent besitzt. Der Podcast lebt von ihrer witzigen und lockeren Art, die ihre Zuhörer unterhält und an ihren Geschichten teilhaben lässt.

SelfieSandra (Sandra Safiulov) privat: Die Influencerin hinter den Social-Media-Kulissen. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

SelfieSandra (Sandra Safiulov) privat: Diese Begegnung würde sie nie vergessen

Zum Beispiel berichtete Sandra Safiulov in ihrem Podcast „Dick & Doof“ von einer erschütternden Begegnung, die sie nie vergessen würde. In ihrer neuen Wohnung klopfte eine Frau an die Tür, die Unterschriften gegen den Bau von Geflüchtetenunterkünften sammeln wollte. Als die Influencerin erfuhr, dass die Frau von der AfD war, war sie schockiert und reagierte überrascht auf die unangemessene Anfrage. Laserluca war ebenfalls schockiert.

Nach dem Abschluss ihrer Schulzeit und dem Abbruch ihrer Ausbildung zog Sandra von Bielefeld nach Köln. Dort lebte sie zunächst in einem YouTuber-Haus mit anderen bekannten Influencern wie Moritzmeter, Dima Koslowski, CrispyRob, Falco Punch und Filipe. Diese Zeit trug wesentlich dazu bei, ihre Reichweite und Bekanntheit zu erweitern. 2021 zog die Youtuberin schließlich in eine eigene Wohnung im Kölner Zentrum und lebt derzeit alleine.

SelfieSandra privat: Sind Sandra Safiulov und Luca Scharpenberg ein Paar?

Unter ihren Followern gibt es weiterhin das Gerücht, dass SelfieSandra und ihr Podcast-Partner Luca Scharpenberg ein Paar sind. In einem TikTok-Video haben die beiden diese Spekulationen jedoch klar widerlegt – was die Gerüchteküche nur noch weiter anheizte. Im Podcast erzählte Sandra, dass sie single ist und sich sogar auf der Dating-App Bumble angemeldet hat.

Sandra Safiulov erzählte in der Show „deep und deutlich“, dass ein Partner für sie ein absolutes No-Go wäre, wenn er zu anhänglich ist. Auf die Frage, wen sie gerne einmal küssen würde, antwortete die Youtuberin ohne Zögern: „Nimo, den Deutschrapper. Den finde ich hot.“ Allerdings ist Nimo mittlerweile verheiratet.

SelfieSandra (Sandra Safiulov) privat: „Let’s Dance“-Teilnehmerin steht vor einer großen Herausforderung!

Sandra nutzt ihre Social-Media-Plattformen auch, um ihre Reise zu dokumentieren – sei es bei Reisen, Events oder einfach bei alltäglichen Erlebnissen. Ihre Interaktion mit ihren Fans spielt eine zentrale Rolle in ihrem Erfolg, da sie regelmäßig auf Kommentare eingeht und ihre Community aktiv einbindet.

Mittlerweile hat sie über 858.000 Abonnenten auf Instagram und diese Zahl wird sicherlich weiter steigen, wenn die Influencerin in der 18. Staffel von „Let’s Dance“ als Teilnehmerin mitwirkt.

Sie freut sich sehr auf ihre Teilnahme an der Show, da diese für sie eine besondere Bedeutung hat. Wie sie bereits verriet, schaute sie „Let’s Dance“ schon als Kind und Jugendliche immer mit ihrer Familie und verbindet viele schöne Erinnerungen mit der Sendung. Jetzt ist sie selbst als Teilnehmerin dabei und hat die Chance, die Gewinnerin der 18. Staffel zu werden. Und ihr Podcast-Partner Laserluca wird sie dabei bestimmt unterstützen, genauso wie es viele ihrer Fans tun.

