Prinz Edwards Hochzeit-Regeln: Ausgerechnet Queen Elizabeth widersetzte sich

Sie war die Konstante – nicht nur im britischen Königshaus und für ihr Land, sondern auch als absoluter Vorzeigeroyal: Queen Elizabeth II. Bereits mit 21 Jahren gab sie das Versprechen ab, ihr gesamtes Leben dem Dienst der Krone zu widmen.

Eine Ankündigung, die sie bis zu ihrem Tod einhielt. Elizabeth galt als äußert pflichtbewusst und hielt sich stets auch an die unausgesprochenen Regeln der Royals. Sie glänzte mit Tadellosigkeit – doch ausgerechnet die Hochzeit ihres Sohns markierte eine der wenigen Ausnahmen.

Royals: Queen Elizabeth II. tanzte plötzlich aus der Reihe

“Never complain, never explain“ (zu Deutsch: sich niemals beschweren, sich niemals erklären) – diesem Vorsatz folgte Queen Elizabeth II. ihr ganzes Leben. Sie war wohl das Paradebeispiel eines Royals, der sich an alle unbeschriebenen Gesetze der Adeligen hielt und sich eigentlich nie einen Verstoß lieferte.

Doch einige wenige Widersetzungen leistete sich auch Elizabeth in all den Jahren. Einen davon ausgerechnet bei der Hochzeit ihres Sohnes Prinz Edward mit Sophie Rhys-Jones am 19. Juni 1999. Denn die Queen wollte sich bei der Trauung in der St. George’s Chapel in Windsor nicht an eine Vorgabe des Brautpaars halten.

Darauf wollte Queen Elizabeth II. nicht verzichten

Edward und Sophie hatten ihre Gäste laut „Mirror“ darum gebeten, Abendgarderobe zu tragen und auf Hüte zu verzichten – letzteres kam für die Queen allerdings offenbar nicht infrage. Sie pfiff auf den Wunsch ihres Sohnes und dessen Zukünftiger und erschien mit Kopfbedeckung in der Kapelle.

Dabei versuchte sie wohl noch, einen Kompromiss zu finden, denn statt zu einem großen Hut griff sie zu einem deutlich kleineren Fascinator. Tochter Anne tat es ihr gleich und wohnte der Hochzeit ebenfalls mit einem Fascinator im Haar bei. Anders sah das bei Queen Mum, der Mutter von Queen Elizabeth, aus.

Diese wollte auf ihr geliebtes Accessoire keinesfalls verzichten und trug entgegen der Aufforderung von Edward und Sophie einen großen Hut. Ob die allerdings verärgert über den Patzer gewesen sind? Vermutlich nicht, immerhin ließ sich Queen Mum nahezu nie ohne Kopfbedeckung in der Öffentlichkeit blicken. Auch über den Teilpatzer von Elizabeth und Anne dürften sie an ihrem großen Tag hinweggesehen haben.