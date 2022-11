Royals: Unglaublich, was jetzt von Prinz William und Kate Middleton unter den Hammer kam

Es ist unglaublich, was Fans alles unternehmen, um ihren Idolen ein Stück näherzukommen. Im Fall der Royals kann das auch schon mal bedeuten, sich für ein Tortenstück der Familie Windsor, genauer gesagt von Prinz William und seiner Frau Kate Middleton, zu interessieren.

Den Traum, als Gast bei der Hochzeit der beiden dabei zu sein, dürften viele gehabt haben, als sich William und Kate 2011 das Ja-Wort gaben. Den offiziellen Teil der Veranstaltung konnten Interessierte live im Fernsehen verfolgen. Das Kuchen anschneiden blieb allerdings privat. Um jetzt, elf Jahre später, doch noch irgendwie Teil davon zu sein, kam jetzt ein Stück der opulenten Hochzeitstorte von damals unter den Hammer.

Royals: Kuchenstück von William und Kate heiß begehrt

Für satte 390 Pfund, also rund 450 Euro wurde das süße Glück bei dem Auktionshaus Keys in Norwich versteigert. Dass der Kuchen mittlerweile elf Jahre alt ist und vermutlich auch in den nächsten elf Jahren nicht angerührt wird, ist dabei Nebensache. Wichtiger ist, dass der Höchstbietende jetzt auch ein Stück vom royalen Kuchen abbekommen hat.

Ob es an der Jahreszahl oder dem Hochzeitspaar lag, dass das Kuchenstück verkauft wurde, ist allerdings unklar. Eine Selbstverständlichkeit ist es aber anscheinend nicht, denn der Versuch ein ähnliches Stück von der Hochzeit von König Charles III. und seiner zweiten Ehefrau Camilla zu verkaufen, scheiterte, Angaben des Auktionshauses zufolge, kläglich.

Royals: Hochzeitstorte in Auktion verkauft

Acht Stockwerke hoch war die Torte von William und Kate, bevor sie angeschnitten wurde. Teile der Süßspeise sollen als Geschenke an die Gäste verteilt worden sein. Daher dürfte auch das aktuell verkaufte Stück stammen.

2017 ging bereits ein Teil vom Nachtisch an einen neuen Besitzer. Damals allerdings für deutlich mehr Geld. Rund 730 Euro wurde dafür im Londoner Auktionshaus Chiswick geboten. Davor soll einem Bericht dem Business-Magazin „Forbes“ zufolge sogar deutlich mehr Geld für eins der begehrten Stücke geflossen sein. Ob die Kuchenteile allerdings jemals noch den Weg in den Magen eines Käufers finden, ist fraglich.