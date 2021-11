Prinz Harry wird von seiner Vergangenheit eingeholt: „Dinge, von denen man hofft, dass sie niemand sonst erleben muss“

Prinz Harry und Meghan Markle sind vielbeschäftige Leute – doch für eines finden sie immer Zeit: Sich für Dinge einzusetzen, die ihnen am Herzen liegen.

So auch am Donnerstag, den Prinz Harry und seine Ehefrau anlässlich des „Veterans Day“ - einem Gedenktag in den Vereinigten Staaten, bei dem Kriegsveteranen geehrt werden - auf einem Armeestützpunkt in New Jersey verbrachten. Für Harry, der einst selbst Kriegsdienst leistete, eine Herzensangelegenheit.

Bei einem Besuch auf einer Militärbasis wird Prinz Harry von seiner Vergangenheit eingeholt. (Archivfoto) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Prinz Harry: „Dinge, von denen man hofft, dass sie niemand sonst erleben muss“

Auch ein Thema, das Meghan Markle wichtig ist, wurde des Besuchs diskutiert: Es ging um psychische Gesundheit. Wie wichtig es ist, diese im Blick zu behalten und Selbstfürsorge zu betreiben, bemerkte die Herzogin spätestens als sie Teil der royalen Familie wurde. Erst einige Zeit später wagte sie den Schritt an die Öffentlichkeit und sprach über ihre Sorgen und ihren Schmerz.

Diesmal war es Prinz Harry, der das Thema psychische Gesundheit anschnitt und über den Wert der Gemeinschaft, aber auch die Schattenseite eines Lebens im Militärdienst sprach. Dabei betonte er, wie allein sich Militärdienstleistende oft bei der Rückkehr nach Hause fühlen und wie wichtig es sei, Veteranen bei diesem Übergang zu unterstützen.

----------------------------------------

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

Ihre Tochter Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor kam am 4. Juni zur Welt

----------------------------------------

„Meine Erfahrung beim Militär hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin, und ich werde den Menschen, mit denen ich dienen durfte, immer dankbar sein“, so Harry. „Aber im Krieg sieht und erlebt man auch Dinge, von denen man hofft, dass sie niemand sonst erleben muss“, so der Prinz weiter. Die schlimmen Dinge, die man im Krieg erlebe, seien wie eine Diashow von Bildern, die sich in das Gehirn einbrenne.

Prinz Harry und Meghan Markle legen großen Wert darauf, Veteranen den Respekt zu zollen, der ihnen gebührt

Ein Sprecher des Paares erklärte, warum Harry und Meghan der Besuch der Militärbasis so wichtig war: Sie hätten sich der Aufgabe verschrieben, „sich an Militärangehörige, Veteranen und Militärfamilien aus der ganzen Welt zu erinnern, über sie zu reflektieren und sie zu ehren“.

----------------------------------------

Weitere Royals-Themen:

Prinz Harry muss wichtige Entscheidung treffen – „Er wird es bereuen“

Queen Elizabeth II. spricht erstmals über den Tod – „Keiner lebt ewig“

Meghan Markle nach Kinderbuch-Lesung in der Kritik – weil sie DAS sagte

----------------------------------------

Auch im vergangenen Jahr hatten Prinz Harry und Meghan Markle den „Veterans Day“ gefeiert, damals jedoch bei einem Solo-Trip zum Los Angeles National Cemetery, wo sie Blumen auf Militärgräbern niederlegten. (alp)

>>> Von was Prinz Harry wie besessen ist und wieso das Meghan Markle ganz und gar nicht gefällt, erfährst du hier <<<