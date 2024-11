Prinz Harry und Meghan Markle: Erster gemeinsamer Auftritt nach drei Monaten – „Schau zu!“

Das lange Warten der Anhänger des royalen Königshauses hat nun ein Ende! Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan Markle (43) treten erstmals wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auf – wenn auch nur vor der Kamera. Das Paar veröffentlichte eine Videobotschaft von seinem Anwesen in Montecito, die im Zeichen der ersten globalen Ministerkonferenz zum Thema Gewalt gegen Kinder in Kolumbien steht.

Stilvoll und rhetorisch sicher präsentieren sich der Herzog und die Herzogin von Sussex. Harry wirkt etwas nervös, wohingegen Meghan mit einem selbstsicheren Auftreten überzeugt.

Prinz Harry und Meghan Markle: Unerwartete Blumenbotschaft

Dabei stechen gleich mehrere Details ins Auge. Passionierte Royal-Fans könnten ihn wiedererkennen. Die Rede ist vom dunkelblauen Blazer der Marke Ralph Lauren von Meghan, den sie im Jahr 2019 während ihrer Schwangerschaft mit Sohn Archie (5) schon einmal trug. Damals ließ sie ihn offen. Harry zeigt dagegen einen neuen Look von sich. Er zeichnet sich durch einen smarten Anzug und ein weißes Hemd aus.

Ein Detail ist aber anders und überraschend zugleich: Beide tragen kleine Mohnblumen-Anstecker an ihren Blazern. Harrys Mohnblume hat ein grünes Blatt, wohingegen Meghans Anstecker eine schwarze Mitte hat. Doch welche Bedeutung haben diese? Und wieso trug auch Prinzessin Diana (†36) in der Vergangenheit die gleiche Mohnblume wie ihr Sohn?

Die Mohnblume soll ein Zeichen setzen und den gefallenen Soldaten beider Weltkriege gedenken. Das Ganze wird dann am Sonntag (10.11.2024) durch den Remembrance Sunday vollendet. An diesem Tag haben Royal-Fans die Möglichkeit, den gemeinsamen Auftritt der Königsfamilie bestaunen zu können. Die Mohnblumen bieten ebenfalls Raum für Spekulationen für eine mögliche Rückkehr des Herzogen und der Herzogin von Sussex in den nächsten Tagen nach Großbritannien. Vielleicht stehen die Zeichen dann ja auch auf eine familiäre Versöhnung!

Den Anhängern des royalen Königshauses stehen in den nächsten Tagen auf jeden Fall interessante Stunden bevor, bei denen sie vielleicht sogar alle ihrer Idole aufmerksam verfolgen können!