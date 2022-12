Royals: Wovon leben Prinz Harry und Meghan Markle?

Für Prinz Harry und Meghan Markle entpuppt sich der Rücktritt als arbeitende Royals als wahre Goldgrube. Seitdem das Ehepaar dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt hat, verdient es sich eine goldene Nase.

Doch wie schaffen es Prinz Harry und Meghan Markle, ohne den Rückhalt der Royals weiterhin in Saus und Braus zu leben? Wir erklären dir, wie sich die beiden ihren Traum unter der kalifornischen Sonne leisten können.

Royals-Aussteiger Harry und Meghan inszenieren sich als Realitystars

Für Prinz Harry und Meghan Markle steht im Jahr 2020 einiges auf dem Spiel, als sie beschließen, nicht weiterhin als Royals auftreten zu wollen. Während die Königsfamilie in England zum Teil von Steuerzahlern finanziert wird, müssen sich Harry und Meghan nun ernsthafte Gedanken darüber machen, wie sie ihr Geld künftig verdienen wollen. Nimmt man es genau, sind die Mitglieder der Königsfamilie auch nichts anderes als Realitystars, die allein für ihre Existenz bekannt sind und bezahlt werden.

Das weiß natürlich auch Meghan Markle, die vor ihrer Beziehung mit Prinz Harry in Hollywood aktiv gewesen ist. Und so schließen die Ex-Schauspielerin und der Royal kurz nach ihrer Auswanderung einen 100 Millionen US-Dollar teuren Deal mit dem Streamingdienst Netflix ab (umgerechnet etwa 93,8 Millionen Euro). Dafür bekommen die Kunden des Anbieters exklusive Blicke hinter die Kulissen – wie etwa in der Miniserie „Harry & Meghan“ oder dem kommenden Dokumentarfilm „Heart of Invictus“.

Gleichzeitig besitzen Harry und Meghan ihre eigene Produktionsfirma namens „Archewell Productions“, die insbesondere in die Film- und TV-Projekte der beiden involviert ist. Das Unternehmen sei von ihnen gegründet worden, um Inhalte „zu produzieren, die informieren, erheben und inspirieren“.

Mehr als 136 Millionen Euro: Harry und Meghan sind auch ohne Royals reich

Ein weiterer Weg, um mit seiner Selbstdarstellung Geld zu verdienen, sind Podcasts, die inzwischen zu den beliebtesten Medien zählen. Für ihren Deal mit dem Musikdienst Spotify haben die Royals-Aussteiger satte 25 Millionen US-Dollar erhalten (umgerechnet circa 23,4 Millionen Euro). In ihrem eigenen Podcast „Archetypes“ berichtet Meghan Markle über die Geschichte der Klischees, die Frauen seit Jahrzehnten entgegengebracht werden.

Doch was verkauft sich noch besser als Klicks? Richtig, gedruckte Bücher! So verwundert es nicht, dass Meghan und Harry auch aus diesem Markt Profit schlagen. Im Juni 2021 veröffentlicht die Herzogin von Sussex das Kinderbuch „The Bench“, das sie ihrem Ehemann Harry widmet. Das Buch handelt von der Beziehung zwischen einem Vater und seinem Sohn, erzählt aus der Perspektive der Mutter. Der „Random House“-Verlag soll Meghan hierfür einen Vorschuss in Höhe von 700.000 US-Dollar (ca. 657.240 Euro) gezahlt haben.

Noch größere Aufmerksamkeit dürfte jedoch das Buch von Prinz Harry selbst erregen. Im Januar 2023 sollen die Memoiren des Royals erscheinen, in denen er von seinen persönlichen Erfahrungen im britischen Königshaus berichtet. Allein der Vorschuss für das Buchprojekt mit dem Titel „Spare“ soll Harry stolze 20 Millionen US-Dollar (ca. 18,7 Millionen Euro) eingebracht haben.

Weitere News:

Wer denkt, die bereits aufgelisteten 136,8 Millionen Euro würden dem Ehepaar genügen, irrt sich. Zusätzlich ist Prinz Harry als Vorstandsmitglied der Coaching-App „BetterUp“ angestellt, die Mitarbeiter-Coaching sowie Hilfe bei psychischen Problemen anbietet. Laut eines US-amerikanischen App-Investors dürfte der Sohn von König Charles III. dort „mindestens“ 2,4 Millionen US-Dollar pro Jahr verdienen (umgerechnet etwa 2,25 Millionen Euro). Bei einem solch üppigen Vermögen erscheint ihr 15 Millionen US-Dollar teures Anwesen in Montecito auf einmal gar nicht mehr so gewaltig.