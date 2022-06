Royals: Reporter besuchen Camilla – und finden DAS bei ihr Zuhause

Bei den Royals steht ein großer Tag bevor. Herzogin Camilla feiert am 17. Juli ihren 75. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat die Ehefrau von Prinz Charles Reporter zu ihrem Wohnsitz eingeladen.

Camilla soll die Juli-Ausgabe der „Vogue“ zieren. Bei dem Besuch auf dem Anwesen der Royals bekamen die Fotografen jedoch nicht nur das Gesicht der Herzogin vor die Linse...

Royals: Reporter machen überraschende Entdeckung bei Camilla und Charles

Anlässlich ihres bevorstehenden 75. Geburtstags absolvierte Herzogin Camilla erstmals ein Shooting für die britische „Vogue“. Dafür bekamen Reporter exklusiven Einlass ins Clarence House, dem Londoner Haus, das die Herzogin mit ihrem Ehemann Charles zusammen bewohnt. In einem Bericht der „Vogue“ wird geschildert, wie es im Inneren bei den Royals aussieht.

„Bücher sind auf einem Schreibtisch gestapelt, während eine goldene Harfe in der Ecke neben einem Babyflügel mit einer Reihe von Familienfotos steht“, heißt es. Auf einem der Fotos soll das Brüderpaar Prinz William und Harry in ihren frühen Zwanzigern in Schwarz-Weiß abgebildet sein. Zudem ein Bild des Prinzen von Wales in der scharlachroten Uniform der Welsh Guards. Und da ist noch eins: Harry und Meghan an ihrem Hochzeitstag!

Royals: Bei Camilla und Charles soll ein Hochzeitsfoto von Harry und Meghan stehen. Ob es dieses ist? (Archivbild) Foto: IMAGO / ZUMA Press

Royals: Heile Welt oder nur Schein?

Durchaus erstaunlich, wenn man bedenkt, wie schwierig und zerrüttet das Verhältnis der Royal Family in der Vergangenheit wirkte. Meghan hatte immer Schwierigkeiten in der königlichen Familie anzukommen. Immerhin flüchtete das Paar mit den beiden Kindern sogar in die USA.

-----------------------

Das ist Prinz Harry:

geboren am 15. September 1984 in London

sein vollständiger Name lautet: Henry Charles Albert David

er steht auf Rang sechs der britischen Thronfolge

im Mai 2018 heiratete Prinz Harry Meghan Markle

die beiden haben einen gemeinsamen Sohn: Archie Harrison (* 2019) und Lilibet Diana Mountbatten-Windsor (*2021)

-----------------------

Anfang Juni kehrte das royale Paar nach langer Zeit anlässlich des 70. Thronjubiläums der Queen wieder nach Großbritannien zurück. Viele Fans hofften auf eine Versöhnung. Laut verschiedener Royals-Experten steht das Verhältnis jedoch weiterhin auf wackligen Beinen.

-----------------------

-----------------------

Die britische Königsfamilie ist nach außen immer bemüht, das Bild einer perfekten Familie darzustellen. Vielleicht ist das Foto von Harry und Meghan erneut nur eine clevere Inszenierung, um der Öffentlichkeit die heile Welt vorzuspielen? (cg)