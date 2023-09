Royals: Schock für König Charles III. – Polizei greift im letzten Moment zu

Polizeieinsatz am Buckingham Palace. Es kommt immer mal wieder vor, dass Unbefugte in die Zufluchtsorte der britischen Royals eindringen wollen. Man denke nur an das Jahr 1982 zurück, als sich ein Eindringling Zugang zum Buckingham Palace verschaffte und es bis zum Schlafzimmer von Queen Elizabeth II. schaffte.

Ganz so weit kam der 25-jährige Mann, der in der Nacht zu Samstag (16. September) über eine Mauer des Buckingham Palace kletterte, zum Glück nicht. Zwar schaffte es der Einbrecher auf das Gelände der Royals, kam jedoch nicht weiter als in die königlichen Stallungen (die Royal Mews), so die „Daily Mail“.

Einbruch auf das Gelände des Buckingham Palace

Dort konnte ihn die Polizei festnehmen. Wie es von den Sicherheitskräften heißt, habe der Mann zu keinem Zeitpunkt den Garten des Buckingham Palastes oder gar den Palast selbst betreten. Ein Schock dürfte der Einbruch für König Charles III. wohl aber doch gewesen sein, schließlich will niemand Unbefugte auf seinem Grundstück haben.

Der Mann wurde nach seiner Festnahme in eine Londoner Polizeistation gebracht. Schlechte Nachrichten also für den König. Besser ergeht es da derzeit seinem jüngsten Sohn. Prinz Harry befindet sich derzeit noch in Düsseldorf, wo am Samstagabend die Abschlussfeier der „Invictus Games“ stattfindet.

Prinz Harry feiert Geburtstag in Düsseldorf

Harry selbst hatte die Veranstaltung ins Leben gerufen, um Veteranen die Bühne zu geben, die sie verdienen. Ebenfalls in Düsseldorf dabei ist seine Frau Meghan Markle. In den vergangenen sieben Tagen sorgten sowohl der Duke, als auch seit Dienstag die Duchess of Sussex dafür, dass rund um die Merkur-Spiel-Arena eine grandiose Stimmung herrschte.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten:

Am Freitagabend feierte Prinz Harry beim Finale im Sitzvolleyball seinen 39. Geburtstag. Bekam dazu eine Torte mit einem kleinen Mini-Prinzen und ein lautstarkes Geburtstagsständchen von den Zuschauern im Stadion.