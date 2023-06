Ehe-Krise bei Harry und Meghan? Royal-Experten glauben an Scheidung!

Diese Nachricht dürfte höchst unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Denn für die einen sind Prinz Harry und Herzogin Meghan ein absolutes Traumpaar, das das Zeug hätte, die britischen Royals in die Moderne zu führen. Für andere sind sie (vor allem Meghan) beinahe teuflische Wesen, die das Königshaus zugrunde richten. Dazwischen gibt es nicht viel.

Entsprechend dürften die immer neuen Gerüchte um eine Ehekrise bei Harry und Meghan bei der ersten Gruppe eher Sorge, bei der zweiten hämische Schadenfreude auslösen. Das gilt auch für die neueste Entwicklung. Demnach sollen sogar bereits Scheidungsanwälte involviert sein.

Harry und Meghan: Was ist dran an den Krisen-Gerüchten?

Bei Gerüchten und Erzählungen rund ums britische Königshaus ist die Quellenlage wie immer sehr diffus. Wie bereits vor Prinz Harrys Enthüllungen via Buch und Netflix-Doku im Winter bekannt war, gibt es ein enges Band zwischen Teilen des Königshauses, der britischen Presse und den sogenannten Adels-Experten. Mit gezielt gestreuten Nachrichten wird Politik gemacht. Entsprechend mit Vorsicht sind die aktuellen Gerüchte zu genießen.

Das gilt auch für die neuesten Aussagen rund um eine etwaige Ehe-Krise von Harry und Meghan. So sagte beispielsweise Paul Burrell, Ex-Butler von Prinzessin Diana, dass er nicht glaube, dass die Ehe des royalen Aussteigerpaars für die Ewigkeit bestimmt sei. Gründe dafür nannte er nicht.

Harry und Meghan: Steht die Scheidung bevor?

Anonyme Quellen behaupten zudem, dass Harry und Meghan jeweils viel Zeit außerhalb des gemeinsamen Hauses verbringen würden. Sie sollen Abstand voneinander suchen. Lady Colin Campbell, die sich als Adelsexperten den Spitznamen „Lady Giftstift“ verdient hatte, erklärte gar, dass Harry bereits „seit Monaten mit Scheidungsanwälten redet“. Auch sie bezog sich auf anonyme Quellen.

Und so läuft die Gerüchteküche weiter heiß. Die einzigen, die die Lage wieder abkühlen könnten, wären wohl Harry und Meghan selbst. Doch die beiden sprechen aus einer großen Skepsis heraus quasi nie mit der Presse. So bleibt viel Raum für Spekulationen darüber, ob die Ehe wirklich am Ende ist, oder der Palast nach den Vorwürfen in Buch- und Doku-Form nun zum Gegenschlag mit Hilfe von Scheidungsgerüchten ausholt.