Royals: Hoden-Blitzer bei der Königsfamilie! Prinzessin Anne reagiert sofort

Die britischen Royals setzen stets auf Contenance – zumindest in der Öffentlichkeit. Brisante Skandale und peinliche Patzer erlebt man in England eher selten. Wie König Charles III. und Co. sich allerdings hinter den Palastmauern geben, wissen nur die wenigsten.

Bei einer Familienfeier der Royals soll es vor einigen Jahren zu einem unangenehmen Vorfall gekommen sein, bei dem die Presse sicherlich nur zu gerne dabei gewesen wäre. Ausgerechnet Prinzessin Anne, die einzige Tochter von Queen Elizabeth II., beweist in diesem Moment Humor.

Mike Tindall präsentiert seine Kronjuwelen bei Royals-Feier

Einen Royal im Dschungelcamp, das hat es bis jetzt auch noch nie gegeben. Für die britische Version der Realityshow hat sich Mike Tindall, der Schwiegersohn von Prinzessin Anne, aber tatsächlich in den australischen Dschungel gewagt. Vor den ständig laufenden Kameras plaudert der Rugby-Union-Spieler nun überraschend ungeniert aus dem Nähkästchen.

In einer Folge von „I’m a Celebrity … Get Me Out of Here!“ erzählt der 44-Jährige von einer äußerst peinlichen Begegnung zwischen ihm und Prinzessin Anne. Auf der 30. Geburtstagsfeier seiner Ehefrau Zara sind ihm doch tatsächlich vor den Augen seiner Schwiegermutter die Hoden herausgerutscht.

Prinzessin Anne mit ihrem Schwiegersohn Mike Tindall, hier im September 2015 in Minchinhampton. Foto: IMAGO / i Images

„Mir ist die Hose geplatzt, direkt vor ihr“, erinnert sich Mike an die Tanzeinlage mit der 72-Jährigen. Und weiter: „Da ist mir mein Sack rausgerutscht.“ Seine Dschungelcamp-Kollegen können es kaum glauben. In ihren Gesichtern macht sich Fassungslosigkeit breit.

Royals beweisen Humor: So reagiert Prinzessin Anne auf den Hoden-Blitzer

Doch das ist längst nicht alles gewesen. Mikes Fauxpas wird sogar noch peinlicher – ja, es gibt tatsächlich noch Schlimmeres, als seine intimsten Körperteile vor den Schwiegereltern zu entblößen. Denn: Auf seiner Unterhose prangt an diesem Abend der Spruch „Knabber meine Nüsse“.

Als Prinzessin Anne die kecke Aufforderung entdeckt, reagiert sie gelassen und entgegnet neckisch: „Das lass ich lieber.“ Bei dieser Vorstellung brechen bei Mikes Mitbewohnern alle Dämme. Ein schallendes Gelächter zieht sich durchs Camp.