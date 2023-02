Ross Antony in tiefer Trauer – „Viel zu früh gegangen“

Es ist keine leichte Zeit für Schlagerstar Ross Antony. Der Sänger muss einen schweren Verlust hinnehmen, denn sein Vater ist viel zu früh von ihm gegangen.

Auf Instagram gedenkt der 48-Jährige jetzt seinem Papa und schreibt dort rührende Worte, die ans Herz gehen. Auch andere prominente Kollegen melden sich daraufhin.

Ross Antony in Trauer

Vor sechs Jahren starb Ross Antonys Vater Denis Catterall. Am 18. Februar, um genau zu sein. Ein schwarzer Tag für den einstigen „Bro’Sis“-Star, der es sich offenbar zum kleinen Ritual gemacht hat, an dem Tag seine Liebe zu ihm öffentlich zu machen.

Im Netz postete Ross Antony am Todestag ein Foto seines geliebten Vaters, verfasste dazu die Zeilen: „Gone far too soon (zu Deutsch: „Viel zu früh gegangen“). … 18.02.17 I Miss you Dad soooo much…“ Und weiter folgten die emotionalen Worte: „Papa, gegangen bist du an einen anderen Ort. Doch deine Liebe, dein Lachen ist noch nicht fort. Erinnern werden wir uns jeden Tag, an deine liebenswerte Art. Dein Schaffen, dein Tun, dein Leben, alles was du hattest, hast du für uns gegeben. Love you with all my heart.“

Sein ehemaliger „Bro’sis“-Kollege Giovanni Zarrella postete daraufhin ein Herzchen-Emoji und den Namen „Denis“. Seine Frau Jana Ina ein betendes Emoji.

Ross Antony: Seelische Unterstützung seiner Fans

Und auch zahlreiche andere Fans nehmen auf Instagram Anteil und kommentieren:

„Dein Papa wird immer in euren Herzen und Erinnerungen bleiben“

„Fühl dich gedrückt von Celina und mir. Dein Papa ist immer bei euch, und ist verdammte stolz auf euch“

„Dein Papa ist gegangen und wird weiterhin seine schützende Hand über euch halten“

„Schön geschrieben“

„Die Erinnerung kann zum Glück uns Niemand nehmen. Dein Papa ist sooo stolz auf Dich“

Bereits vor zwei Jahren ließ Ross Antony am Todestag seines Vaters öffentlich verlauten, wie viel er ihm bedeutet hat. Damals schrieb er: „Heute ist einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich habe den wichtigsten Mann in meinem Leben verloren… meinen Dad.“

Denis Catterall starb am 18. Februar 2017 nach langem Kampf gegen Parkinson und Krebs.