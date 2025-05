Janine Kunze trauert um Familienmitglied – „Es wird nie aufhören weh zu tun“

Die aus der Kult-Serie „Hausmeister Krause“ bekannte Schauspielerin Janine Kunze ist in Trauer. Auf Instagram gab sie bekannt, dass ihr Schwager Andreas Budach gestorben ist. Dies sei der traurige Grund, wieso es in letzter Zeit so ruhig um die 51-Jährige geworden ist.

Mit emotionalen Zeilen nimmt Janine Kunze nun Abschied von ihrem verstorbenen Schwager. Ihr Fans auf Instagram finden tröstende Worte und trauern mit der Schauspielerin.

Janine Kunze in Trauer

Die Schauspielerin lässt ihr Follower auf Instagram regelmäßig an ihrem Leben teilhaben. Doch statt einem Selfie oder einem Familienfoto veröffentlicht Janine Kunze am Dienstag (6. Mai) einen traurigen Beitrag. „Andy, das war wieder ein schwerer Tag! Wir mussten dich zu Grabe tragen. Den Schmerz, den wir als Familie erleben, ist kaum in Worte zu fassen. Der Tod fragt nicht, er kommt einfach. Unerwartet.“

Weiter heißt es: „Du fehlst und hinterlässt eine nicht zu füllende Lücke. Es wird nie aufhören, weh zu tun. Nein, die Zeit heilt nicht alle Wunden! Wir werden die gemeinsamen Stunden wie einen Schatz in unseren Herzen bewahren. Wir lieben dich und tragen dich in uns.“ Janine Kunze ist dabei nicht allein mit ihrer Trauer – die Anteilnahme in den Kommentaren ist riesig.

Fans teilen Mitgefühl mit Janine Kunze

Die Kommentare überschlagen sich binnen Stunden. Unzählige Fans teilen ihr Betroffenheit. „Liebe Janine & Familie, mein tiefes Mitgefühl gilt euch in dieser schweren Zeit. Ein so besonderer Mensch hinterlässt Spuren, die bleiben – in euren Herzen, in euren Erinnerungen und im stillen Weiterleuchten seiner Seele“, schreibt ein Nutzer beispielsweise.

Ein anderer schreibt: „Einfach nur sehr traurig. Das Leben kann so unerbittlich sein. Ich wünsche dir & deiner Familie alles Gute!“ Und auch zahlreiche Promis Ross Antony, Evelyn Burdecki und Mirja du Mont teilen ihr Beileid.