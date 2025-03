„Die Rosenheim-Cops“: Jetzt herrscht traurige Gewissheit

Noch eine Staffel, dann ist Schluss. Jedenfalls für Marisa Burger. Die Schauspielerin, die seit 2000 als beliebte Polizeisekretärin Frau Stockl die Zuschauer begeistert, verlässt die Serie.

Schon vor einem Jahr sorgten Gerüchte für Aufregung. Damals nahm sich Burger eine längere Auszeit, um ihr Buch „Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war“ zu vollenden. Doch jetzt macht es Bavaria Fiction offiziell: Nach den Dreharbeiten im Herbst 2025 verabschiedet sie sich auf eigenen Wunsch von der Erfolgsserie.

„Rosenheim-Cops“-Schock: Fanliebling steigt aus!

„Die Entscheidung, nach 25 Jahren die ‚Rosenheim-Cops‘ und das tolle Team vor und hinter der Kamera zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen“, gesteht Burger der Abendzeitung München. „Es war eine Zeit, die mich persönlich und beruflich geprägt und bereichert hat.“ Doch es gibt einen Haken. Wie viele Kollegen sucht sie nach neuen Herausforderungen.

+++ Auch spannend: „Die Rosenheim-Cops“: ARD-Star gesteht: „Wir haben geflirtet“ +++

Für sie bedeutet Schauspielerei, in viele verschiedene Rollen zu schlüpfen – etwas, das mit den intensiven Dreharbeiten bei den „Rosenheim-Cops“ schwer vereinbar ist. Für die „Rosenheim-Cops“ war Burger ursprünglich nur „zweite Wahl“, wie sie in ihrer Autobiographie festhält. Erst ein Umdenken in der Produktion führte zu ihrer Besetzung als Frau Stockl. Im Rückblick eine glückliche Fügung, die sie heute schmunzelnd in ihrem Buch beschreibt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am 31. März 2025 starten die Dreharbeiten zur 25. Jubiläumsstaffel. Die Fans erwartet eine spannende Saison mit 21 neuen Folgen. Die Ermittler Anton Stadler, Sven Hansen, Kilian Kaya und Julia Beck sind wieder voll im Einsatz. Unterstützt werden sie wie gewohnt von Polizeihauptmeister Michi Mohr und Rechtsmedizinerin Dr. Elena Dimos.

Mehr Nachrichten haben wir heute für dich hier zusammengestellt:

Das doppelte Jubiläum – 25 Jahre Serie und 25. Staffel – wird von Burgers Abschied überschattet. Doch sie verspricht: „Den Zuschauerinnen und Zuschauern zeige ich in den nächsten Jahren noch viele Facetten von mir.“