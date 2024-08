Roland Trettl: Plötzlich herrscht Chaos bei „First Dates“

Als charmanter Moderator lässt Roland Trettl in seiner beliebten Datingshow „First Dates“ nichts anbrennen. Seit der Erstausstrahlung auf Vox begleitet der TV-Star Singles bei romantischen Blinddates in seinem eigens dafür errichteten Restaurant.

Doch natürlich ist der Gastronom keine One-Man-Show. Unterstützt wird er von seinem Team aus Servicekräften, Barkeepern und fleißigen Helfern in der Küche, die nun scheinbar alleine das Sagen in der Sendung haben. Und wie man so schön sagt: Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.

Wenn die Liebe in der Luft liegt, ist Roland Trettl nicht weit. Als Gastgeber der Vox-Sendung „First Dates“ serviert er nicht nur ausgefallene Menüs, sondern auch die Gelegenheit, das große Glück zu finden. Doch es sind nicht nur die Kandidaten oder die Zuschauer, die die Blinddates mit Spannung verfolgen. Auch Trettls Küchenteam ist immer mit von der Partie.

Und genau dieses Team sorgte nun mit einem Video auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Kuppelshow für ordentlich Aufruhr. Der Grund? Alle Mitarbeiter hatten sich versammelt, um ein ganz besonderes Ständchen zu geben. Doch es war nicht irgendein Lied – es handelte sich um den Jingle, der als Intro der Vox-Sendung eingespielt wird. Roland Trettl war allerdings nicht zu sehen und hatte für seine Crew nur folgende Worte übrig…

Roland Trettl: „Das Chaos ist perfekt“

„Kaum lässt man die Kinder alleine, ist das Chaos perfekt“, schreibt Trettl auf Instagram zu dem Video, das er in seiner Story repostete. Dazu fügte er einen schulterzuckenden Emoji hinzu. Warum der Sternekoch selbst nicht im Video zu sehen ist, ließ er offen. Vielleicht gönnte er sich auch einfach mal eine wohlverdiente Auszeit.

+++„First Dates“-Teilnehmerin beleidigt Date-Partner: „Der ist voll hässlich“+++

Auch Kellner Max konnte es sich nicht nehmen lassen, das Video auf seinem Instagram-Account zu posten. „First Dates Acapellaband, wie lieblich“, titelte er dazu.

So viel Spaß und Zusammenhalt hinter den Kulissen zeigt, dass „First Dates“ nicht nur für die Kandidaten, sondern auch für das gesamte Team ein echtes Herzensprojekt ist. Ob Roland Trettl seine verpasste Gesangeinlage wohl bald nachholen wird?