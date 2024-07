„First Dates“-Teilnehmerin beleidigt Date-Partner: „Der ist voll hässlich“

Die Vox-Datingshow „First Dates“ gehört zu den beliebtesten Vorabendsendungen im deutschen Fernsehen. Tausende schalten allabendlich ein, wenn Singles ins „First Dates“-Restaurant von Roland Trettl kommen, um dort im besten Fall die Partnerin oder den Partner fürs Leben zu finden. Die Show ist gar so erfolgreich, dass ihr nunmehr auch ein eigenes Format bei YouTube gewidmet wurde.

Der YouTuber und Podcaster „Mr. Trash TV“ widmet sich täglich einer Folge, seziert diese, schneidet die besten Ausschnitte für seine Zuseherinnen und Zuseher zusammen. Am Donnerstag (25. Juli 2024) widmete sich „Mr. Trash TV“ einer ganz besonderen Folge. Echten „First Dates“-Fans dürfte sie ein Begriff sein, schließlich kam nur selten eine Teilnehmerin so unsympathisch rüber wie Rechtsanwältin Lena.

Schon zu Beginn ihres Auftrittes, bei dem die Kandidatin traditionell von Roland Trettl im Restaurant begrüßt wird, zeigt sie, dass mit ihr nicht gut Kirschen essen ist. So befragte sie Trettl zu ihrem Job. „Es ist ganz eklig, im Knast stinkt es. Und dann sitzt man da, und dann sitzen da so komische Typen“, lästert Lena. Und „Mr. Trash TV“? Der sprang darauf direkt an. „Lena, dann herzlichen Glückwunsch zu deinem Traumjob. Da haste offensichtlich richtig viel Spaß bei der Arbeit“, witzelt der Podcaster.

Doch es wurde noch besser. Als nämlich Christoph das Restaurant betritt, wird die Rechtsanwältin richtig fies. „Nein, oh Gott, das geht gar nicht“, flüstert sie dem Barkeeper zu. Und weiter: „Ich mach den fertig (…) Mach mir mehr Alkohol.“ Nach einem weiteren Getränk wurde ihre Zunge jedoch noch lockerer und leider auch noch spitzer. „Der geht gar nicht, der ist voll hässlich. Weißt du, was ich für Männer habe, ich war mit einem GQ-Model zusammen“, so die Juristin.

Da platzte auch „Mr. Trash TV“ der Kragen. „Sorry Lena, was ist das denn bitte für ein Riesenscheiß?“, zeigte er sich fassungslos. Und auch Lenas Datepartner Christoph merkte schnell, dass das nichts werden würde, und man Lena nichts recht machen könne. Als Lena ihn dann am Ende auch noch als „Vollpfosten“ bezeichnete, und Lena ein zweites Date ablehnte, lief Christoph jubelnd aus dem Studio. Oder wie es „Mr. Trash TV“ passend ausdrückte: „Er hat hier die Endgegner-Prüfung erfolgreich absolviert.“ Hier kannst du das ganze Video von „Mr. Trash TV“ sehen.