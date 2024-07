„First Dates“: Kandidatin macht sofort klare Ansage – „Wenn du zu Herpes neigst“

Jeder Mensch hofft auf die große Liebe. Sie allerdings zu finden, stellt viele vor eine der wohl größten Herausforderungen ihres Lebens. Nur die wenigsten laufen ihrem Partner zufällig wie im Film über den Weg. Meist ist etwas Nachhilfe erforderlich. Zum Glück gibt es da heutzutage einige Möglichkeiten, wie soziale Medien oder Dating-Apps.

Es ist außerdem möglich, sogar im Fernsehen, bei Shows wie „First Dates“ auf Vox, der großen Liebe zu begegnen. Und die Chancen, genau hier fündig zu werden, stehen nicht schlecht. Dem dürfte sich auch Patricia bewusst gewesen sein, als sie sich ins Restaurant von Starkoch Roland Trettl begab. Die Funken sprühten sofort über, als sie ihr Date Peter kennenlernte, doch wenig später folgte eine klare Ansage an den 51-Jährigen!

Das Treffen der beiden „First Dates“-Kandidaten Patricia und Peter lief zunächst so, wie es kein Drehbuch hätte besser schreiben können. Bereits beim ersten Augenkontakt funkt es zwischen den beiden. Patricia schwärmt: „Da saß er und hat mich angeguckt, aber wie!“

Der Controller hat also alles richtig gemacht und das auch beim anschließenden Kennenlernen. Er fand die richtigen Worte! „Ich habe mich gefreut, als du gekommen bist und habe mir gedacht, hoffentlich ist sie das“, sagt er über den Moment, als die 51-Jährige das Restaurant betrat.

Patricia macht klare Ansage

Patricia ist hin und weg: „Wenn ich gleich so ein Kompliment bekomme, dann denke ich mir, wow. Finde ich gut!“ Amors Pfeile haben die beiden schon mal ordentlich getroffen. Nach der anfänglichen ersten Phase des Dates wird es dann aber schnell für einen Augenblick bitterernst!

Nachdem die Getränke serviert sind und beide an ihren Gläsern nippen, macht Patricia ihrem Peter eine klare Ansage: „Probiere!“ Sie schiebt ihr Glas in seine Richtung, doch er zögert kurz und fragt: „Mit deinem Röhrchen?“ Die 51-Jährige wird daraufhin deutlich und sagt: „Du kannst ein eigenes nehmen, falls du Herpes oder so kriegst.“

Dann holt sie erneut aus: „Wenn du zu Herpes neigst, dann nimmt dir einen eigenen Strohhalm.“ Peter winkt aber direkt ab und stellt klar: Er neigt nicht zu Herpes. Und so nutzt er das gleiche Röhrchen wie sein Date. Auch Patricia trinkt anschließend aus seinem Glas mit seinem Röhrchen. Die zwei wirken dabei total locker und entspannt, sowie bei ihrem gesamten Treffen. Dass sie sich ein weiteres Mal sehen wollen, ergibt sich den Zuschauern von „First Dates“ eigentlich von selbst.