Roland Kaiser macht es offiziell: „Es ist soweit“ – doch Fans haben Bedenken

Roland Kaiser hat eine große Ankündigung gemacht. Doch seine Fans machen sich Sorgen.

Werden sie ihr großes Idol, Roland Kaiser, tatsächlich bald zu Gesicht bekommen?

Roland Kaiser verkündet „Kaisermania“-Termine – doch viele Fans können sich nicht freuen

„Nach 3 Jahren Pause wird 2022 großer und spektakulärer“, beginnt ein Video, das kürzlich auf Roland Kaisers Intagram-Kanal hochgeladen wurde. Dann die große Ankündigung „6x Kaiser Mania 2022“, gespickt mit Szenen von Roland Kaiser-Konzerten aus der Vergangenheit.

Somit ist klar: Am 29. Juli, 30. Juli, 31. Juli, 04. August, 5. August und 06. August 2022 wird Roland Kaiser auf der Bühne stehen. „Liebe Freundinnen, liebe Freunde, es ist soweit! Ab jetzt gibt es endlich Tickets für meine KAISERMANIA 2022!“, verkündet der 69-Jährige. Jede „Kaisermania“ sei für ihn und seine Band ein ganz besonderer Live-Höhepunkt, weshalb sie es kaum erwarten könnten, nach dreijähriger Pause zurückzukehren. Besonders freut sich der Schlagerstar dabei auf „die Atmosphäre und das ganz spezielle Miteinander am Dresdner Elbufer“.

„Es ist großartig von der Stadt Dresden, dass wir in 2022 gleich sechs KAISERMANIA-Shows spielen dürfen. Ein Geburtstagsgeschenk, das ich mit Euch teilen kann – besser geht es nicht! Ich hoffe, Ihr seid alle dabei!“, heißt es weiter. Auch einen Link, unter dem seine Fans nun Tickets erwerben können, hat Kaiser geteilt.

Fällt Roland Kaisers „Kaisermania 2022“ ins Wasser?

Für die Follower des 69-Jährigen ist die Tatsache, dass es nun endlich Tickets für die Tour 2022 gibt, natürlich ein Grund zur Freude. Doch viele Fans machen sich auch Sorgen.

Sie haben Angst, dass die Tour wegen Corona abgesagt werden könnte und freuen sich daher eher verhalten. „Mal schauen was noch kommt, hoffe es wird nicht wieder abgesagt“, äußert ein Fan seine Zweifel. „Warum weiß Dresden jetzt schon, dass nächstes Jahr Corona so weit eingedämmt ist, dass Konzerte wieder stattfinden können?“, gibt ein anderer zu bedenken.

Wie die Corona-Lage im kommenden Jahr sein wird, steht tatsächlich in den Sternen. Aktuell werden die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nämlich verstärkt. Der Grund: Die Zahlen waren noch nie so hoch wie in den letzten Wochen.

Die meisten Fans wollen an eine mögliche Absage jedoch nicht denken und freuen sich viel lieber über die offizielle Verkündung der Tour: „Ein sehr schönes Video“, findet eine Followerin, „Bin am 4.8. dabei“, verspricht eine andere.

Wir drücken Roland Kaiser und seinen Fans die Daumen! (alp)

