Roland Kaiser macht's öffentlich: „Vielleicht habt ihr sie schon entdeckt?“

Schlagerstar Roland Kaiser verkündet eine Mega-Nachricht nach der anderen – sehr zur Freude seiner Fans. Erst am Freitag (10. Juni) verkündete der Sänger, dass er endlich einen neuen Song heraus bringt.

Und nun gibt es direkt eine neue Ankündigung von Roland Kaiser auf seinem Instagram-Account.

Roland Kaiser mit Neuigkeit für Fans

Ab Juni stehen endlich die Sommerkonzerte des deutschen 70-Jährigen an. Passend dazu hat Roland eine Überraschung parat: exklusive neue Roland Kaiser Becher aus Hartplastik! Auf Instagram gibt es die ersten Bilder der neuen Becher zu sehen.

----------------

Das ist Roland Kaiser:

Roland Keiler wurde am 10. Mai 1952 in Berlin geboren

Seinen Durchbruch hatte er 1980 als Roland Kaiser mit dem Song „Santa Maria“

Der Sänger schrieb schon Lieder für Peter Maffay, Milva, Nana Mouskouri oder Karat

Seit 1996 ist er mit seiner dritten Frau Silvia verheiratet – das Paar lebt in Münster

Roland Kaiser hat drei Kinder

Jedes Jahr veranstaltet er seine berühmte „Kaisermania“

------------------

Unter dem Post schreibt er: „Liebe Freundinnen, liebe Freunde, vielleicht habt Ihr sie schon entdeckt? Auf all' meinen Sommerkonzerten wird es auch in diesem Jahr wieder Fanbecher an den Gastronomieständen geben. Ich hoffe, sie gefallen euch!“ Auf den Bechern sind unter anderem Roland Kaiser und ein Autogramm aufgedruckt.

Roland Kaiser: Fans freuen sich über Becher

Seine Fans freuen sich sehr über diese Nachricht:

„Yeah! Ich habe schon zwei davon“

„Die Becher sehen phantastisch aus, mein lieber Roli“

„Haben die Becher mitgenommen von der Loreley letzten Freitag. War ein tolles Konzert“

„Ich hoffe doch, dass es solche auch im Herbst zur Geburtstagstour geben wird“

„Ich habe alle Becher! Die sind mega cool!“

Schon bald bietet sich für Fans die Möglichkeit, die Becher zu bekommen: Am Freitag (17. Juni) tritt der Schlagersänger in Goslar in der Kaiserpfalz und am Samstag (18. Juni) in Rostock auf.

Für beide Konzerte gibt es noch ein paar Restkarten.

------------------

Weitere Nachrichten zu Schlager-Legende Roland Kaiser:

------------------

Während der „Giovanni Zarrella Show“ Anfang April gab der Schlagerstar Roland Kaiser ungewohnte Einblicke über sich preis. Worum es sich dabei handelt? >>>