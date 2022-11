Roland Kaiser: Unglaubliches Video aufgetaucht! Fans sind verwirrt – „Hilfe, was ist das denn?!“

„Herr Ober, noch bitte sechs Brötchen mit Mett. Hier kriegt jeder sein Fett.“ Huch, was singt denn Roland Kaiser da? Die Zeilen stammen tatsächlich aus einem in die Jahre gekommenen Song des Musikers, die sein jüngeres Publikum kaum mehr kennen dürften.

Roland Kaiser veröffentlicht im Netz nun ein altes Video. Es wurde am 29. März 1980 aufgenommen, damals war der Sänger 27 Jahre jung. Als seine Fangemeinde das Video sieht, gibt es kein Halten mehr.

Roland Kaiser: Irres Video aufgetaucht! Fans völlig perplex

Freundlich lächelt der Schlagersänger in die Kamera, trägt eine Wuschelmähne und Goldkettchen um den Hals, sitzt am Tisch und singt seinen Song „Hier kriegt jeder sein Fett“. Die Szene stammt aus dem Unterhaltungsmagazin „Aktuelle Schaubude“, das von 1957 bis 2009 unter dem Titel im NDR lief. Roland Kaiser war damals zu Gast. Auf Instagram schreibt der heute 70-Jährige dazu: „Liebe Freundinnen, liebe Freunde,

wie die Zeit vergeht! Heute zeige ich Euch einen Auftritt von meinem Song „Hier kriegt jeder sein Fett“ aus dem Jahr 1980 in der aktuellen Schaubude.“

Seine Fans können mit dem Lied allerdings nicht so viel anfangen, feiern den Star aber dennoch. Sie kommentieren:

„Hilfe, was ist das denn für ein Titel?! Den kannte ich noch gar nicht, die sechs Mettbrötchen wären mir sicher in Erinnerung geblieben“

„Das kenne ich gar nicht. Das singen sie aber nicht mehr auf der Bühne oder? Ich muss so viel lachen, das ist total ein anderer Stil. Naja damals halt.“

„Das hat mir irgendwie gar nicht so richtig gefallen, sorry. Eines von ganz wenigen.“

„DAS ist echt ein Fundstück! Du kannst sogar über Mettbrötchen singen! Im dezenten Gold… love it!“

„Ich krach mich weg“

„Hahaha, das ist mal richtig lustig“

„Geiler Text“

Roland Kaiser: Große Pläne für 2023

Und auch 42 Jahre nach dem Video denkt Roland Kaiser noch lange nicht daran, der Musikwelt den Rücken zu kehren. Im Gegenteil!

Im kommenden Jahr steht eine große Open-Air-Tour quer durch Deutschland an. Ob er „Hier kriegt jeder sein Fett“ dann wohl auch noch mal neu aufleben lässt…?