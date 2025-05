ESC-Fans feiern „Abor & Tynna“: „Das wird soooo fu**ing gut!“

Der ESC 2025 in Basel ist für die heißgeliebten Musikfans zum Greifen nah. Somit öffnet das erste Halbfinal-Event am 13. Mai 2025 seine Türen. Am 17. Mai folgt dann endlich das große Finale!

Mit ihrem kraftvollen Discobeat „Baller“ will das deutsche Starterduo „Abor & Tynna“ das internationale Publikum zum Beben und eine echte Bestleistung auf die Bühne bringen.

Aktuell bereiten sich die Geschwister intensiv auf ihren Act vor. Auf Instagram sind die Fans schon jetzt Feuer und Flamme und fiebern ihrer Performance voller Spannung entgegen.

ESC: „Abor & Tynna“ stecken in der Vorbereitung

Für die Österreicher Attila und Tünde Bornemisza stehen aktuell turbulente Tage und Wochen an. Sie wurden von den deutschen TV-Zuschauern ausgewählt und haben die Ehre, das gesamte Land beim ESC 2025 zu vertreten.

++ Auch interessant: ESC 2025: Ausland feiert „Abor & Tynna“ – „Ihr verdient den Sieg“ ++

Um die Millionen TV-Zuschauer zu begeistern, ist eine intensive Vorbereitung unumgänglich. Am 10. Mai 2025 absolvierten sie nun ihre zweite Probe in der Basler Halle. Zudem sind „Abor & Tynna“ am heutigen Tag live ab 19 Uhr auf dem Twitch-Kanal der ARD bei „Alles Eurovision“ zu Gast. Den ersten großen ESC-Auftritt können die Musikfans dann erstmals am Donnerstag im zweiten Halbfinale miterleben.

Die Fans zeigen sich begeistert

Schon jetzt zeigt sich anhand vieler User-Kommentare unter einem aktuellen Beitrag von „eurovision_de“ auf Instagram: Die Musikfans können es kaum erwarten. Viele zeigen sich vollkommen überwältigt und voller Vorfreude.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Aktueller Instagram-Beitrag von „eurovision_de“: Zahlreiche User fiebern dem ESC 2025 und der Performance von „Abor & Tynna“ entgegen.

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen Fan-Kommentare:

„Schon lange nicht mehr so gehyped gewesen bei einem deutschen ESC-Song. Das wird gut!“

„Das wird soooo fu**ing gut! Ihr rockt das! Freu mich sowas von auf euren Auftritt. Endlich mal wieder ein geiler Song für Deutschland.“

„Ich bin so stolz auf unseren Beitrag. Selbst wenn wir nicht gewinnen, wird das die beste deutsche Performance seit langem.“

„Ihr schafft das! Drücke euch ganz fest die Daumen. Mega Song.“

„Endlich mal ein gescheites Staging Deutschland. Freue mich!“

„Das wird so gut! Jetzt schon stolz auf unseren Beitrag.“

Schlussendlich liegt eines klar auf der Hand: Entscheidend ist allein die Leistung am 17. Mai 2025 beim großen ESC-Finale in Basel. Können „Abor & Tynna“ die internationalen Musikfans auf den Sofas mitreißen? Welche Jurywertungen werden bei den legendären Länderschalten am Finalabend öfter zu hören sein: „12 Points go to Germany“, „10 Points go to Germany“ oder „8 Points go to Germany“? Lange dauert es jedenfalls nicht mehr!