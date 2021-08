Roland Kaiser: Es ist raus! Mit schwerem Herzen verrät der Sänger DAS

An dieser Nachricht hatten Roland Kaiser und seine Fans erstmal zu knabbern: Auch im Jahr 2021 musste der Sänger die Tour „Kaisermania“ bedingt durch die Corona-Pandemie absagen.

Doch dafür hat Roland Kaiser nun eine andere Überraschung auf Lager.

Roland Kaiser wollte seine Fans überraschen: „waren schon mächtig gespannt“

Wie etliche weitere Künstler hatte auch Roland Kaiser bereits große Pläne für seine Konzerte im Jahr 2021. Jetzt wurde die „Kaisermania“ erneut auf nächstes Jahr verschoben.

Aber der Planungsaufwand des Sängers sollte auch in diesem Jahr nicht völlig umsonst sein.

Das ist Roland Kaiser:

Roland Kaiser wurde am 10. Mai 1952 in Berlin als Ronald Keiler geboren

Seinen Durchbruch hatte Roland Kaiser mit dem Song 'Santa Maria'

Roland Kaiser schrieb schon Songs für Peter Maffay, Nana Mouskouri oder Karat

Mit Maite Kelly feierte Roland Kaiser zuletzt große Erfolge

„Eigentlich wollte ich euch zur „Kaisermania 2021“ mit einem brandneuen Merchandise überraschen. Alles war fertig und mein neues Merch-Team und ich waren schon mächtig gespannt, wie Euch unsere neue Kollektion gefallen wird. Leider kam es ja nun ganz anders…“, schrieb der Sänger am Mittwochmorgen auf Instagram.

Kein „Kaisermania“, kein Merch? Das kommt für Roland Kaiser überhaupt nicht infrage.

Roland Kaiser hat großartige Neuigkeiten für die Fans: „wir hoffen, er gefällt euch!“

Auch wenn Roland Kaiser seine neue Kollektion nun nicht höchstpersönlich auf der „Kaisermania“ verkaufen kann, hielt der Sänger die Hände nicht still.

So haben er und sein Team in den letzten Wochen weiterhin fleißig an einem neuen Online-Fan-Shop gebastelt, über welchen die Fans sein Merchandise nun ergattern könnten.

Bis zum nächsten Konzert kann sich also fleißig mit Roland-Kaiser-Fanartikeln eingedeckt werden.