Roland Kaiser: Pleite in ARD-Show – „Das deprimiert mich jetzt“

Der Kaiser mal anders! Schlagerstar Roland Kaiser ist am Samstagabend (12. November) zu Gast in der ARD-Spielshow „Klein gegen Groß“. Und wie der Name bereits verrät, treten darin Kinder gegen Stars an.

Roland Kaiser bekommt in der ARD-Sendung eine relativ leichte Aufgabe. Sollte man zumindest für einen der erfolgreichsten Sänger Deutschlands meinen. Doch es kommt ganz anders.

Roland Kaiser tritt in ARD-Show auf – doch er verzweifelt

Im Alter von 22 Jahren stand Roland Kaiser erstmals auf der Bühne. Jetzt mit 70 kann er auf eine große Karriere zurückblicken – mit über 90 Millionen verkauften Tonträgern. Doch auch ein musikalischer Kaiser kann nicht immer den Ton angeben. Denn sein Kontrahent Robert hat es in „Klein gegen Groß“ richtig drauf.

Kai Pflaume, Robert und Roland Kaiser bei „Klein gegen Groß“ Foto: NDR/Thorsten Jander

Die Aufgabe der beiden: Sie müssen aus einzelnen Wörtern erraten, um welchen Schlagersong es sich handelt. Viertklässler Robert erkennt fast jeden Song. Selbst als die Worte Tränen, Morgen, Nacht, Lacht und Herz von ARD-Moderator Kai Pflaume vorgestellt werden, weiß der Kleine sofort, dass das Lied „Liebeskummer lohnt sich nicht“ von Siw Malmkvist gesucht wird. Roland Kaiser ist perplex, kann nicht glauben, dass Robert überhaupt schon mal von der Sängerin und dem Song aus dem Jahr 1964 gehört hat.

Immerhin: Fast schon per Zufall errät der Kaiser dann doch auch einen Song: „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens – und kann es selbst kaum glauben. Doch eine Sache ist klar: Robert zieht den 70-Jährigen total ab. Beim letzten Rate-Song ist Roland Kaiser deshalb auch schon geradezu verzweifelt. Während Robert längst eine Ahnung hat, welches Lied gesucht wird, grübelt Roland immer noch: „Du weißt es schon wieder, ne? Das deprimiert mich jetzt“, lässt der Musiker vom Stapel. Kaiser schafft es am Ende aber doch noch, Andrea Bergs Hit „Tausend mal belogen“ zu erkennen.

Zu guter Letzt muss sich Roland Kaiser aber mit seinen lediglich zwei Punkten eingestehen, dass der Kleine mit insgesamt vier erspielten Punkten ein ganz Großer ist.