Kurz vor Ticketverkauf – Roland Kaiser macht es offiziell

2025 wird ein ganz besonderes Jahr für Roland Kaiser und seine Fans. Vor Kurzem kündigte die Schlager-Legende seine große Arena-Tour an. Und auch einige Sommer Open Airs sind geplant. Dabei jagt ein Konzert das nächste – ganz zur Freude seiner Anhänger.

Die haben neben der legendären Kaisermania in Dresden auch noch in zahlreichen anderen Städten die Möglichkeit, mit ihrem Idol zu feiern. Wenige Stunden vor offiziellem Start des Ticketvorverkaufs hat Roland Kaiser noch eine ganz besondere Überraschung auf Lager.

Roland Kaiser lässt die Bombe platzen

Die Fans der Schlager-Legende scharren bereits mit den Hufen. Am Mittwoch (6. November) startet ab 10 Uhr der offizielle Vorverkauf für die großen Sommer Open Airs 2025. Nachdem der Andrang auf die Tickets so groß war, hat Roland Kaiser nun gute Nachrichten für seine Anhänger.

+++ Roland Kaiser: Neue Infos zur Kaisermania 2025! DAS gab es noch nie +++

Bislang standen für die Sommer Special Konzerte erst drei Termine fest. Unter anderem in Meppen (27.06.2025), am Domplatz in Fulda (10.07.2025) sowie im Schweinfurter Willy Sachs Stadion (11.07.2025). Um noch mehr Fans die Chance auf ein Ticket zu ermöglichen, kommt nun noch ein Termin dazu.

Fans haben Grund zur Freude

Am 28. Juni 2025 wird Roland Kaiser gemeinsam mit seiner Band im SparkassenPark in Mönchengladbach spielen. Es ist dabei nicht das erste Mal, dass Roland Kaiser in Sachen Termine im nächsten Jahr nachlegt. Vor allem seine Fans rund um NRW dürften sich über dieses Extra sehr freuen.

+++ Roland Kaiser: Fans in großer Sorge – „Bitte übernimm dich nicht“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

In einer offiziellen Pressemitteilung wird deutlich, wie sehr seine Fans ihm am Herz liegen. „Ich möchte die Menschen, die meine Konzerte besuchen, bestmöglich unterhalten und ihnen einen schönen Abend bereiten. Ich kann mich glücklich schätzen, dass so viele Menschen meine Live-Shows sehen möchten. Entsprechend selbstverständlich ist es für mich, dass ich ihnen das für mich und meine Band Beste auf der Bühne biete“, so Roland Kaiser.