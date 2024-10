Roland Kaiser: Neue Infos zur Kaisermania 2025! DAS gab es noch nie

Momentan können sich die Fans von Roland Kaiser kaum noch vor guten Nachrichten retten. Erst verkündet der Schlagerstar, dass er 2025 wieder auf große Tour gehen wird und dann bestätigt er auch noch sein neues Album. Nun folgt die nächste frohe Botschaft für alle Anhänger des 72-Jährigen.

Roland Kaiser: Fans verwirrt

Vor wenigen Wochen hat Roland Kaiser seine Tourdaten für das kommende Jahr auf Instagram bekanntgegeben. Die Freude bei den Fans war riesig! Doch der ein oder andere kam beim Blick auf die Daten dann doch noch ins Grübeln. Etwas stimmte nicht mit dem Zeitplan.

Denn normalerweise findet die große Kaisermania in Dresden immer am ersten Augustwochenende statt. Doch 2025 steht der Schlagerstar an diesen Tagen bereits woanders auf der Bühne. Was hat es damit auf sich? Roland Kaiser klärt höchstpersönlich auf.

Roland Kaiser: Erste Infos zur Kaisermania

Bevor die Fans in Panik geraten und um die beliebte Kaisermania bangen, beruhigt der Schlagerstar seine Follower erst einmal. „Natürlich findet die Kaisermania auch im Jahr 2025 statt“, versichert der gebürtige Berliner.

„Die Termine lauten: 25./26.07. und 08./09.08. (TV).“ Damit sorgt der 72-Jährige für eine große Überraschung! Denn zum ersten Mal in der Geschichte der Kaisermania liegt zwischen den Auftritten eine längere Pause.

Doch was steckt dahinter? Wie die Schlager-Ikone erklärt, findet vom 31. Juli bis 3. August 2025 ein großes Sportevent namens „The Finals“ in Dresden statt. Es werden viele Menschen erwartet, sodass die Stadt sich an Roland Kaiser wenden musste. „Deshalb führen wir auf Wunsch der Stadt Dresden, das zweite Wochenende eine Woche später durch“, so der Kaiser.