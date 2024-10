Roland Kaiser: Es ist offiziell – Schlagerstar hat Grund zur Freude

Schlagerstar Roland Kaiser ist aktuell wieder voll auf der Überholspur. Der 72-Jährige hat gerade erst die Tour 2025 angekündigt, da folgt schon die nächste gute Nachricht für seine Fans: Es wird ein neues Album geben!

All das gab Roland Kaiser höchstpersönlich auf Instagram bekannt. Dort teilt er nämlich fast täglich neue Infos mit seinen Followern. Am Sonntag (6. Oktober) veröffentlicht der Schlagersänger eine ganz besondere Nachricht auf seinem Kanal.

Roland Kaiser macht es öffentlich

Roland Kaiser hat sich über die Jahre eine riesige Fangemeinschaft aufgebaut. Unzählige Menschen halten dem gebürtigen Berliner stets die Treue, besuchen seine Konzerte und hören seine Lieder hoch und runter. Und auch auf Instagram scheint der Sänger äußerst beliebt zu sein.

+++ Roland Kaiser in Berlin: Fans baff – „Da fehlen einem schon fast die Worte“ +++

Dort hat er am Sonntag einen wahren Meilenstein erreicht: Mittlerweile folgen ihm über 200.000 Menschen auf der Plattform! Zur Feier des Tages veröffentlicht Roland Kaiser ein Foto von sich und bedankt sich bei seinen Followern für ihre Treue. Diese reagieren deutlich auf die Nachricht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans freuen sich mit Roland Kaiser

Wirft man einen Blick in die Kommentare wird schnell deutlich, dass sich die Fans mindestens genauso freuen, wie der Kaiser selbst:

„Du und deine Musik seid das Beste und wir werden weiterhin für dich da sein. Glückwunsch und ein großes Dankeschön an dich.“

„So verdient und ich bin froh einer dieser 200.000 Follower zu sein.“

„Hochverdient. Herzlichen Glückwunsch! Bin stolz eine davon zu sein!“

„Ich verneige mich und bin stolz dazuzugehören.“

Mehr Nachrichten haben wir heure hier für dich zusammengestellt:

Mit 200.000 Followern gehört Roland Kaiser in Sachen Instagram-Reichweite zu der Elite der Schlagerbranche. An die 1,1 Millionen von Helene Fischer kommt der 72-Jährige zwar nicht ran, aber wie heißt es so schön? Was nicht ist, kann ja noch werden.