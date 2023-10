Rockstar Pink wäre fast an Überdosis gestorben – „Es war alles zu viel“

Sie ist eine absolute Rock-Ikone und jeder ihr Songs hat Ohrwurmpotenzial, Sängerin Pink reitet seit Jahrzehnten auf der Welle des Erfolgs. Ausverkaufte Stadien, akrobatische Bühneneinlagen und Nummer-eins-Hits – Pink weiß auch mit mittlerweile 44 Jahren wie gute Unterhaltung funktioniert.

Seit mittlerweile 17 Jahren ist der Superstar mit Ehemann Carey Hart verheiratet, Pinks Tochter Willow und ihr Sohn Jameson sind der ganze Stolz der Sängerin. Neben ihrem Haus in Los Angeles liegt Pinks eigenes Weingut, das sie als Herzensprojekt leitet und den Wein unter dem Namen „Two Wolves Wine“ verkauft. Doch so idyllisch wie in diesen Tagen war das Leben der Rockröhre nicht immer. In einem aktuellen Interview berichtet sie von einer Überdosis, die sie beinahe das Leben kostete.

Pink nutzte Drogen als Realitätsflucht

In einem aktuellen Interview mit Cecilia Vega für das Format „60 Minutes“ spricht Pink über ihre dunkle Vergangenheit. Denn der Erfolg wurde dem Superstar nicht in die Wiege gelegt. Pink, die mit bürgerlichem Namen Alecia Moore heißt, wuchs in einem instabilen Elternhaus auf. Pink beschreibt ihre Kindheit folgendermaßen: „Im Grunde bin ich in einem Haus aufgewachsen, in dem sich meine Eltern jeden Tag anschrieen und mit Gegenständen warfen. Sie hassten sich gegenseitig.“ Als Fluchtweg wählte die Grammy-Gewinnerin Drogen, Pink konsumierte und verkaufte die gefährlichen Substanzen regelmäßig.

Als Konsequenz für ihren Konsum wurde der Teenager von zu Hause rausgeworfen und hat die Schule abgebrochen. Wenig später passierte es – im Jahr 1995 besuchte die jugendliche Pink einen Rave, auf dem sie eine Überdosis zu sich nahm. Über diesen Abend, der der Sängerin fast das Leben kostete, sagt Pink: „Ich war auf einem Rave und habe eine Überdosis genommen. Ich war auf Ecstasy, Angel Dust, Crystal, alle möglichen Dinge. Dann war ich weg. Erledigt. Es war alles zu viel.“ Auf die Frage der Moderatorin, ob die Sängerin dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen war, antwortete sie mit einem „Ja“.

Die Nacht der Überdosis beschreibt Pink als Wendepunkt in ihrem Leben. Sie hörte mit dem Konsum von „harten Drogen“ auf. Nur wenige Wochen später erhielt die Sängerin dann ihren ersten Plattenvertrag. Für ihre zwei Kinder ist der Superstar mittlerweile in jeder Hinsicht ein großes Vorbild.