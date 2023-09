Pink gibt Einblick ins Familienalbum – kaum wiederzuerkennen

Es gibt nichts, was diese Frau stoppen kann: Sängerin Pink ist der Inbegriff einer Power-Frau. Mit ihrem Hit „Get the Party Started“ stürmte sie im Jahr 2001 die Charts und beweist ihren Kritikern bis zum heutigen Tag immer wieder, dass sie ihren Platz in der obersten Liga der Musiklegenden mehr als verdient hat. Beeindruckende Bühnenshows mit waghalsigen akrobatischen Einlagen, Songtexte, die die Herzen ihrer Fans berühren und einen Sinn für Gerechtigkeit, von dem sich viele Politiker etwas abschauen könnten – so kennen und lieben ihre Fans die Sängerin.

Neben ihrer beeindruckenden musikalischen Karriere ist der Superstar außerdem die Besitzerin eines eigenen Weinguts in Kaliforniern und Mutter zweier Kinder. Bereits seit dem Jahr 2006 ist die Sänger mit dem Motocross-Fahrer Carey Hart verheiratet, mit dem sie Tochter Willow (12 Jahre alt) und Sohn Jameson (6 Jahre alt) bekam. Die Erziehung von zwei kleinen Kindern und Stadium-Touren um die halbe Welt, scheinen auf den ersten Blick kaum miteinander vereinbar zu sein. Doch für eine Power-Frau wie Pink ist nichts unmöglich. Nun teilte die Sängerin einen privaten Einblick in ihr Familienalbum.

Pink: Spagat zwischen Bühnenshows und Familienleben

Nachdem Pink mit ihrer „Summer Carnival“-Tour zuletzt durch Europa reiste, macht sie nun in Amerika halt. Im Gepäck hat die Sängerin ihre beiden Kinder Willow und Jameson, die mittlerweile sicherlich mehr von der Welt gesehen haben, als so mancher Erwachsene. Tochter Willow hat im Rahmen der Tour sogar einen kleinen Gast-Auftritt, sie performt gemeinsam mit ihrer Mutter den Song „Cover Me in Sunshine“, an dem sie während der Corona-Pandemie mitwirkte.

Zuletzt machte die Familie in der Stadt Nashville halt und nutzte die freie Zeit vor dem Abend des Konzerts. Pink, die mit bürgerlichem Namen Alecia Moore heißt, teilt nun Schnappschüsse vom Familienausflug mit ihren rund 10 Millionen Instagram-Followern. Auf den Fotos zu sehen sind ihre beiden Kinder, die von einem Klettergerüst aus zufrieden in die Kamera strahlen. Auf dem zweiten Foto sind die Sprösslinge der Sängerin beim Rollerfahren zu sehen. Pink beschriftet den Beitrag mit den Worten: „Freie Tage in Nashville ziehen mich nach draußen. Einen Grundschulspielplatz stürmen, zwei Kinder zum Lächeln bringen. Fußballspiele und Glühwürmchen, Franklin-Nächte. Gute Zeiten.“ Selbst ein Rock-Star weiß also ruhige Tage mit der Familie zu schätzen.

Auch die Fans von Pink freuen sich über diesen Einblick in den ganz normalen Familienalltag des Superstars. Ein treuer Fan der Sängerin kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Ich finde es toll, dass du ihnen jede Gelegenheit dazu gibst, einfach Kind zu sein. Du bist eine gute Mama.“ Eine weitere Followerin bemerkt, dass der Nachwuchs der Sängerin kaum wiederzuerkennen ist und schreibt: „Mensch, sie sehen so erwachsen aus! Wo ist die Zeit geblieben?“ Tatsächlich scheinen die Kinder der Sängerin einen ordentlichen Wachstumsschub hinter sich zu haben.

Ob Willow und Jameson tatsächlich in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter treten werden, bleibt abzuwarten. Von den Erfahrungen, die sie dank Mama Pink machen dürfen, werden sie wohl ein Leben lang zehren.