Lena Meyer-Landrut bringt Fans mit Ankündigung ins Schwitzen – „Total scharf“

Sängerin Lena Meyer-Landrut versteht es wie kaum eine Zweite, ihre Fans auf die Folter zu spannen. Immer wieder macht sich die ESC-Gewinnerin von 2010 in den sozialen Medien rar, gibt ihren Fans nur punktuelle Einblicke in ihre aktuellen Projekte oder gar ihr Privatleben.

Jetzt hat Lena Meyer-Landrut mal wieder mit einer überraschenden Ankündigung für Wirbel gesorgt. Nicht nur die Worte ihres letzten Instagram-Posts, auch das dazugehörige Foto lässt ihre Anhänger ausflippen…

Lena Meyer-Landrut gibt „Vorgeschmack“

Der Instagram-Beitrag wirkt auf den ersten Blick sehr schlicht, schließlich hat Lena Meyer-Landrut auf dem Foto die Augen geschlossen und den Kopf zur Seite gewandt. Sie trägt – passend zu ihrem kurzen, schwarzhaarigen Bob – ein schwarzes Oberteil, bei dem die Schultern frei sind. Lediglich ihr goldener Ohrschmuck sticht auf der Aufnahme heraus.

In welchem Kontext das Foto entstanden ist, lässt Lena Meyer-Landrut erst einmal offen. Sie kommentiert es nur mit den Worten: „Sneak peak von upcoming projects“ (zu deutsch: „Vorgeschmack von kommenden Projekten“). Der Satz reicht schon aus, um Lenas Fans große Hoffnungen zu machen.

Lena Meyer-Landrut: Fans flippen aus

So häufen sich unter dem Instagram-Beitrag viele aufgeregte Kommentare. „Ich bin so gespannt und voller Vorfreude auf alles, was kommt“, schreibt etwa jemand. „‚Upcoming projects‘ was kann das wohl bedeuten?“

Andere Anhänger werden da schon konkreter. „Kannst du uns schon sagen, wann neue Musik kommt oder die Tour stattfindet? Ich bin zu neugierig“, hakt ein weiblicher Fan nach. „Kannst du schon so einen ungefähren Hinweis geben, wann die Tourdaten kommen? I’m so sorry, aber ich kann wirklich nicht mehr warten.“

Es gibt aber auch Lena-Fans, die sich nur auf die Optik ihres Stars konzentrieren können. „Ein wunderschönes Portrait“, schreibt jemand. „Einfach nur wunderschön, bezaubern, sexy, heiß und total scharf“, findet ein anderer.