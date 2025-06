„Rock am Ring“: Es ist offiziell! Nun herrscht bittere Gewissheit

Es ist die große Sorge eines jeden Festivalgängers: Man hat für viel Geld ein Ticket gekauft, Bier und Würstchen kalt gestellt, sich auf tolle Tage im Kreise seiner Freunde mit Musik und Party eingestellt, und dann will das Wetter einfach nicht mitspielen. Erfahrene „Rock am Ring“-Gänger kennen das Problem – irgendwie will der Wettergott ausgerechnet an den drei Tagen im Juni nicht mitspielen, an denen am Nürburgring Bands wie „Korn“, „KIZ“ oder „Bring me the Horizon“ auftreten.

So auch in diesem Jahr. Ganz offiziell bestätigt der Deutsche Wetterdienst nun, dass „Rock am Ring“ auch am Samstag (7. Juni) und Sonntag (8. Juni) ein feuchtes Vergnügen sein wird. Doch nur bei Regen bleibt es nicht, wenn man den Vorhersagen der Wetter-Experten Glauben schenken möchte.

„Rock am Ring“ wird nicht nur fröhlich, sondern auch feucht

„Heute tagsüber einzelne Gewitter mit starken bis stürmischen Böen zwischen 50 und 70 km/h (Bft 7-8) aus Südwest sowie vereinzelt Starkregen um 15 l/qm in kurzer Zeit nicht ganz ausgeschlossen“, heißt es in der DWD-Vorhersage am Samstagmorgen (Stand: 6.58 Uhr).

++ „Rock am Ring“: Bereits nach dem ersten Festival-Tag steht es fest ++

Und auch am Sonntag sieht es nicht freundlicher aus: „In der Nacht zum Sonntag ansteigende und auch am Sonntag anhaltende Gewittergefahr mit ähnlichen Begleiterscheinungen. Bei kräftigen Gewittern vereinzelt Sturmböen bis 80 km/h (Bft 9). Sonntagvormittag erneut auflebender Südwestwind und verbreitet Windböen bis 60 km/h (Bft 7), in Schauernähe sowie in exponierten und höheren Lagen stürmische Böen um 70 km/h (Bft 8).“

„Rock am Ring“: Diese Bands kommen noch

Die „Rock am Ring“-Besucher sollten also nicht nur ein zweites Regencape überziehen, sondern am besten auch noch den ein oder anderen Hering mehr in den Boden schlagen. Denn so ein weggeflogenes Zelt kann einem echt das ganze Festival versauen.

Am Samstag dürfen sich die Fans trotz Regens noch auf Acts wie „Slipknot“, „Rise Against“ oder „Bullet for my Valentine“ freuen. Am Sonntag folgen dann „Korn“, die „Beatsteaks“ oder „Sleep Token“.