„Rock am Ring“: Besucher aufgebracht – „Sowas macht es kaputt“

Endlich wieder Festivalzeit! „Rock am Ring“ startet am 6. Juni in die nächste Runde. Mit Rock-Giganten wie Slipknot, Bring Me the Horizon und Korn wird der Nürburgring zur Partyzone. Doch nicht alles rockt die Fans im Vorfeld.

Das übliche Anreisechaos? Natürlich, Stau inklusive! Doch diesmal sorgt etwas anderes für Zündstoff: Politische Fahnen auf dem offiziellen Instagram-Account von „Rock am Ring“!

„Rock am Ring“ zu politisch?

Dabei erhitzen Regenbogen-Flaggen und „Gegen Nazis“-Fahnen die Gemüter. „Politik hat auf Festivals nichts zu suchen! Es geht um die Musik!“, wettert ein Fan. Ein anderer unkt: „Ohne politischen Einfluss geht’s wohl nicht…“

+++ Auch für dich interessant: „Rock am Ring“: Hiobsbotschaft kurz vor Festival-Beginn +++

Doch die Antwort kommt prompt: „Wenn du Menschenrechte und Anti-Faschismus als politischen Einfluss siehst, hast du sie ja wohl nicht mehr alle.“ Ein anderer Fan lobt das Festival genau dafür: „Super, dass ihr Haltung zeigt.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dabei ist das beliebte Musikfestival kein Unbekannter in Sachen politischer Statements. Bands und Fans zeigen oft klare Kante. 2024 haben Die Ärzte die Bühne genutzt, um politisch Farbe zu bekennen. Das Publikum skandierte lautstark: „Der ganze Ring hasst die AfD.“

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Politik auf Festivals? Für einige ein No-Go, für andere ein Muss!

Worüber sich die Festival-Besucher noch immer aufregen, erfährst du hier: Anreise-Drama bei „Rock am Ring“: „Das ist ne Katastrophe“.