Neuer „Resident Evil“-Film: Jetzt herrscht endlich Gewissheit

Der Erfolg der Zombie-Shooter-Videospielreihe „Resident Evil“ sucht seinesgleichen: Seitdem der erste Teil im Jahre 1996 für die Playstation erschien und zum Verkaufshit wurde, hat Entwickler Capcom bis heute mehr als 30 Spiele unter dem „Resident Evil“-Banner auf den Markt gebracht – darunter reihenweise Spin-Offs oder technisch überarbeitete Remakes der alten Original-Spiele.

Doch Konsolen und PCs waren nicht genug für „Resident Evil“: 2002 folgte der Sprung auf die Kinoleinwand. Unter der Regie von Paul W. S. Anderson schoss und schnetzelte sich dessen Ehefrau Milla Jovovich durch reihenweise Zombie-Horden – und das derart erfolgreich, dass das Duo bis 2017 noch fünf weitere Filme nachlegte.

Während die Videospiele weiter erfolgreich verkauft werden, schlugen die Versuche, „Resident Evil“ in Film- und Serienform wiederzubeleben, zuletzt leider fehl – aber Hollywood ist keinesfalls bereit, das Franchise endgültig zu begraben.

Neuer „Resident Evil“-Film kommt

Bei Kritikern kamen die „Resident Evil“-Filme nie besonders gut weg – dennoch spielten die fünf Zombie-Kracher weltweit insgesamt über 1,2 Milliarden US-Dollar ein. Geld, auf das Hollywood nur ungern verzichten würde. Deshalb wurde die Marke weiter gemolken. Doch die Neuauflage „Resident Evil: Welcome to Racoon City“ (2021) floppte gewaltig – und die Netflix-Serienversion von „Resident Evil“ kam 2022 so schlecht an, dass sie nach nur einer Staffel wieder abgesetzt wurde.

Doch aufgeben will Hollywood deshalb noch lange nicht. Und als herauskam, dass Regisseur und Drehbuchautor Zach Cregger – der 2022 für seinen Horrorfilm „Barbarian“ mit Lobeshymnen überschüttet wurde – ein Skript für einen neuen „Resident Evil“-Film verfasst hatte, begann ein wahres Wettbieten der Filmstudios um den Zuschlag, den Zombie-Film weltweit in den Kinos vertreiben zu dürfen.

Wie das Branchenportal „The Wrap“ berichtet, fiel die Wahl nun auf Sony Pictures, die zwar bereits für den ersten gescheiterten Remake-Versuch („Welcome to Racoon City“, 2021) verantwortlich waren – aber nun gemeinsam mit Constantin Film an der nächsten Neuauflage von „Resident Evil“ arbeiten werden. Zach Cregger darf als Regisseur sein eigenes Skript inszenieren. Und auch ein Kinostart steht mittlerweile fest.

Kinostart für neuen „Resident Evil“ steht fest

„Resident Evil“ soll am 18. September 2026 in den US-Kinos erscheinen. Da in Deutschland Kinofilme normalerweise donnerstags starten, ist hierzulande von einem Kinostart am 17. September 2026 auszugehen. Kein überraschender Termin, denn somit hat der Zombie-Horror-Streifen genug Zeit, um über die herbstliche Halloween-Saison im Oktober reichlich gruselfreudige Zuschauer anzulocken.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings für Fans der alten „Resident Evil“-Filme: Eine Rückkehr der mittlerweile 49-jährigen Milla Jovovich gilt als nahezu ausgeschlossen. Bei der Neuauflage dürfte es sich stattdessen um einen wirklich radikalen Neubeginn handeln.