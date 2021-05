Reiner Calmund teilt Foto aus dem Krankenhaus: Nach starkem Gewichtsverlust – „Komm bald wieder auf die Beine!“

Reiner Calmund befindet sich derzeit in einem Krankenhaus in Bonn.

Er sorgte in den vergangenen Jahren für ein wahres Sprüche-Feuerwerk. Mit seiner rheinischen Mundart wurde Reiner Calmund vom Fußballfunktionär zum großen TV-Star.

Neben der Liebe zum Fußball verfolgte „Calli“ jedoch noch eine ganz andere Leidenschaft. Der 72-Jährige genießt es, lecker zu essen. Doch gutes Essen in großen Mengen und in Kombination mit zu wenig Bewegung hinterlässt nun mal seine Spuren. Also entschied sich Reiner Calmund für eine Magenverkleinerung – doch das war noch nicht alles.

Reiner Calmund im Krankenhaus: Erste Fotos nach dreieinhalbstündiger Operation

Inzwischen liegt Reiner Calmund erneut im Krankenhaus. Keine Sorge, der Fußball-Legende geht es gut. Doch nach seiner Magenverkleinerung im Januar 2020 hatte er sehr viel überschüssige Haut am Bauch, die sich Calli nun im Universitätsklinikum Bonn entfernen ließ.

Nur kurze Zeit nach der dreieinhalbstündigen Operation meldete sich Reiner Calmund mit zwei Fotos aus dem Krankenbett bei seinen Instagram-Followern zurück. Mit einem leichten Lächeln auf den Lippen streckt er seine Daumen in die Höhe, an seiner Seite posiert sowohl das Pflegepersonal als auch der behandelnde Arzt.

Das ist Reiner Calmund:

Reinhold „Reiner“ Calmund wurde am 23. November 1948 in Brühl geboren

Bekannt wurde er als Hauptverantwortlicher der Fußballabteilung des Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen, für den er von 1976 bis 2004 arbeitete

Inzwischen kennt man „Calli“, wie er auch genannt wird, auch aus diversen TV-Formaten – darunter „Grill den Henssler“ oder „5 gegen Jauch“

Seit September 2003 ist er zum dritten Mal verheiratet

Reiner Calmund lebt seit dem Jahr 2012 in Saarlouis (im Saarland)

Reiner Calmund: So geht es ihm nach der Fettschürzen-OP

„Calli ist guter Dinge und zuversichtlich, in Kürze wieder wortgewaltig für alle (Fußball-)Fans in Deutschland da zu sein“, heißt es in dem Beitrag.

Allein durch die Magenverkleinerung im Januar 2020 soll Reiner Calmund 69 Kilo abgenommen haben. Foto: IMAGO / Fotostand

Vor seiner Magenverkleinerung soll Reiner Calmund rund 172 Kilogramm auf die Waage gebracht haben. Inzwischen wiege er etwas mehr als 100 Kilo. Und nach der Fettschürzen-OP im Bonner Krankenhaus sind sicherlich noch ein paar weitere Kilos gepurzelt.

Die Fans können es jedenfalls kaum noch erwarten, bis Calli wieder vor der Kamera steht. Unter den neuen Fotos wünschen sie ihm eine gute Besserung. „Komm bald wieder auf die Beine!“, lautet nur einer von vielen Kommentaren dieser Art.

