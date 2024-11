„Reality Backpackers“: Große Ankündigung vor zweiter Staffel – „Diesmal ist alles anders“

Ab Mittwoch (4. Dezember 2024) startet auf Joyn eine Neuauflage einer angesagten Unterhaltungsshow für Reality-Fans. Bei der zweiten Staffel von ,,Reality Backpackers“ ziehen acht Stars in den Dschungel.

Dabei geht es aber nicht wie bei ,,Ich bin ein Star-holt mich hier raus!“ in den australischen oder südafrikanischen Busch, sondern nach Südamerika. Die Reality-Persönlichkeiten werden in Zweier-Teams quer auf verschiedenen Routen durch den kolumbianischen Dschungel ziehen.

,,Reality Backpackers“: Raus aus der Promi-Komfortzone

Dabei müssen die Kandidaten selbstverständlich auf ihre geliebten Luxusartikel verzichten. Zu ihrem Equipment zählt nur das Nötigste. Es bietet die ideale Möglichkeit, die eigene Komfortzone zu verlassen und ganz neue Seiten an sich kennenzulernen.

+++ Ebenfalls interessant: Sam Dylan: Nach dem „Sommerhaus der Stars“ gibt es keinen Zweifel mehr +++

Um zu gewinnen, müssen die Kandidaten eine Vielzahl von Checkpoints und Tageszielen meistern. Ausschlaggebend wird dabei die Zeit sein: Wer sich am schnellsten und schlauesten bei den Challenges behauptet, ergattert die meisten Punkte. Die Kandidaten mit der höchsten Punktzahl können am Ende beim Erreichen des Zieles den Titel „Backpackers Deluxe“ erringen.

,,Reality Backpackers“: Diese Promis stellen sich der Challenge

Beim Blick auf die Teilnehmerliste können sich Reality-Fans dabei über ein sehr prominentes Paar freuen. So wird sich das Influencer-Paar Lisha und Lou Savage in die kolumbianische Wildnis aufmachen.

+++ Ein weiterer interessanter Artikel: Die Reimanns: Nach der Ausstrahlung erreicht sie die Nachricht +++

Außerdem werden sich die ehemalige „Ex on the Beach“-Teilnehmerin Maria Bell und „Forsthaus Rampensau“-Sieger Diogo Sangre, die ehemalige „Prominent getrennt“-Kandidatin Gina Beckmann, der mehrmalige „Goodbye Deutschland“-Teilnehmer Stephan „Steff“ Jerkel, die frühere „Ex on the Beach“-Teilnehmerin Edda Pilz und der ehemalige „Love Island“-Kandidat Hannes Mörl dieser kräftezerrenden Herausforderung stellen.

Die zweite Staffel wird für Fans demnach ab dem 4. Dezember mit wöchentlich zwei neuen Folgen auf Joyn abrufbar sein. Mal schauen, welches Kandidatenpaar am Ende zum Gewinner erkoren wird.