Rammstein gehen 2024 auf Tour: Ticket-Anbieter warnt Fans

Ihre Fans hatten es bereits gehofft, jetzt gibt es die Bestätigung: Rammstein gehen 2024 wieder auf Tour. Im Rahmen ihrer „Europe Stadium Tour“ spielt die Rockband in Deutschland in insgesamt zwei Städten an vier Tagen.

Nach dem ganzen Skandal um Frontman Till Lindemann ist dies eine Überraschung für die Fans, war bis jetzt doch nicht ganz sicher, ob eine Konzertreihe aktuell überhaupt möglich ist.

Noch sind die Karten nicht zu erwerben, doch noch vor dem offiziellen Verkauf hat der Ticketveranstalter einen wichtigen Hinweis für alle interessierten Rammstein-Fans.

Rammstein auf Tour: Ticket-Anbieter mit Warnung

Nach schweren Vorwürfen diverser Frauen gegenüber Till Lindemann gab es zwischenzeitliche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin gegen den Sänger. Diese wurden jedoch eingestellt. Für ihn und seine Rammstein-Bandkollegen offenbar der Startschuss für eine sichere Tour im kommenden Jahr.

Wie die Musiker selbst auf ihrer Instagram-Seite verkündeten, beginnt der Vorverkauf am 18. Oktober um 11 Uhr. Bereits zwei Tage vorher, am 16., haben Mitglieder der Rammstein-Community „LIFAD“ die Chance auf Karten. Doch schon jetzt gibt es eine Warnung seitens des Ticketverkäufers Eventim. Dieser weist die Fans darauf hin: „Wir erwarten eine hohe Nachfrage.“

Soll wohl heißen: Rammstein-Anhänger müssen schnell sein, wenn sie noch einen Platz im Stadion ergattern wollen! Obendrein sollten sie den Vorgang schnell abschließen, sobald im Warenkorb Tickets hinterlegt wurden. Durch die hohe Nachfrage und Reservierungszeit der Tickets herrsche viel Bewegung im Online-Shop.

Hinzu kommt sicher aber auch die Tatsache, dass sich die Fans lediglich um vier Termine in zwei Städten reißen werden. Rammstein treten in folgenden deutschen Städten auf:

15. Mai 2024: Dresden

16. Mai 2024: Dresden

26. Juli 2024: Gelsenkirchen

27. Juli 2024: Gelsenkirchen

Darüber hinaus gibt die Band noch Konzerte in Irland, Dänemark, Italien, Spanien, Frankreich und vielen weiteren europäischen Ländern.